Se firma el contrato más alto de la historia de la NBA ¿Vale la pena? 304 millones de dólares por cinco años a partir de la temporada 2024/2025

En la NBA se manejan millones de dólares en contratos, eso es sabido. Cada agencia libre es una lluvia de billetes y cheques que van de una franquicia a otra. Renovación de vínculos, ofertas a igualar, opciones de equipo y de jugador son términos que se escuchan a diario. Pero también hay que estar preparado para escuchar cifras cada vez más altas, que convierten a los contratos nuevos en verdaderos cofres de tesoro.

Los Boston Celtics están decididos a lograr el título que se les viene escapando luego de haber llegado a Finales de Conferencia e, incluso, a Finales de la NBA cayendo ante los Warriors hace dos temporadas. Por eso, quiere sentar las bases de su equipo asegurando a sus líderes para que sean la cara del plantel por los próximos años. Ante la salida de Marcus Smart, quienes serán los encargados de ocupar ese rol serán Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Justamente este último es el que protagonizó todos los portales deportivos al firmar el mayor contrato de la historia de la NBA. El escolta de la franquicia de Massachussets, extendió su vínculo con el equipo por nada menos que 304 millones de dólares a repartir en cinco años, a partir de la temporada 2024/2025. El jugador de 26 años superó el récord establecido por Nikola Jokic de los Denver Nuggets en junio de 2022 con un vínculo de la misma duración pero por 264 millones.

Jayson Tatum también será elegible para una extensión de contrato similar a la de Brown cuando termine la próxima temporada y combinados podrían ganar 613 millones de dólares por vestir la camiseta de los Boston Celtics. Aunque luego de la eliminación frente a Miami Heat en las finales de Conferencia del Este en el reciente campeonato se rumoreó una posibilidad de intercambio de uno de las dos caras de la franquicia, el cuadro verde mostró confianza plena en en una de sus figuras enviando a Marcus Smart y Grant Williams a Memphis Grizzlies y Dallas Mavericks, respectivamente.

Si bien la inflación hace de las suyas, surge el debate de si lo que se paga actualmente en la NBA vale la pena por un jugador. Si bien se trata de figuras de primer nivel, la realidad es que no es la primera vez que se llegan a pagar contratos exorbitantes por jugadores que luego no terminan rindiendo. Y no hace falta hablar de grandes figuras sino de, en ciertos casos, jugadores de rol.

Basta echar un vistazo a algunos de los contratos entregados este mismo verano: Dillon Brooks por 86 millones de dólares y cuatro temporadas en Houston; casi 130 millones por tres temporadas a Fred VanVleet en los mismos Rockets; 160 millones de dólares por cinco temporadas a Jerami Grant en los Portland Trail Blazers; Cameron Johnson por 108 millones en cuatro temporadas en Brooklyn; 102 millones por cuatro temporadas para Kyle Kuzma en los Washington Wizards; o 120 millones por cuatro temporadas para Dejounte Murray en los Atlanta Hawks.

La gran cuestión que se encuentra en el fondo de todo esto es hasta cuándo puede crecer la NBA a este ritmo. Por ahora no es que se hable demasiado de ello, porque la liga entra en los próximos meses en la ventana negociadora de un nuevo contrato con las televisiones y todo apunta a que van a mejorar aún más sus condiciones económicas, pero la cuestión está ahí. No sería raro que en la próxima década se empiecen a ver contratos anuales de setenta u ochenta millones de dólares y, en un mediano plazo, hasta de cien. Todo es posible en la NBA.