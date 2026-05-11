En un lunes de locura, se filtró que Milwaukee está escuchando ofertas por Giannis, pero la prioridad sigue siendo convencerlo de quedarse. Con tres picks de primera ronda y piezas como Bobby Portis y Kyle Kuzma en la mesa, los Bucks buscan un movimiento desesperado para borrar el fracaso de la temporada 2026. ¿Será suficiente para calmar al “Monstruo Griego”?
Tras una temporada 2025-26 para el olvido donde ni siquiera clasificaron a los playoffs, los Milwaukee Bucks han entrado en modo pánico. Con la llegada de Taylor Jenkins como nuevo coach, la gerencia encabezada por Jon Horst tiene una misión casi imposible: convencer a Giannis Antetokounmpo de que Milwaukee sigue siendo el lugar para ganar anillos.
El plan de rescate: Fichas sobre la mesa
Según Shams Charania, los Bucks no se van a quedar de brazos cruzados y tienen pólvora para negociar:
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Capital de Draft: Cuentan con hasta tres picks de primera ronda, incluyendo uno de este año que podría ser la llave para una nueva estrella.
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Contratos atractivos: Los nombres de Bobby Portis y Kyle Kuzma están en la vitrina. Ambos tienen contratos que otros equipos “contenders” desearían, lo que facilita un canje por una superestrella.
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El fantasma de Myles Turner: La gerencia sabe que no pueden repetir el error del año pasado con Turner, un movimiento que hundió la química del equipo y los dejó fuera de la postemporada.
La otra cara de la moneda: ¿El fin de una era?
Por primera vez en años, Milwaukee no colgó el teléfono cuando preguntaron por Giannis. El hecho de que estén “tomando llamadas” sugiere que la paciencia se está agotando en ambas partes:
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Rutas paralelas: Horst está trabajando en dos caminos. Si no logran cerrar un cambio que traiga a un “escudero” de élite para Giannis, la opción de presionar el botón de reconstrucción total y traspasar al dos veces MVP es real.
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Cansancio mediático: La fanaticada ya está agotada de la novela anual de “Giannis se queda o se va”. Esta vez, parece que llegaremos al capítulo final este mismo verano.
El veredicto del “Freak”
Giannis siempre ha dicho que quiere ganar, y tras ver los playoffs desde su casa este año, su exigencia estará por las nubes. Si los Bucks no logran traer a un base o un anotador perimetral de primer nivel, el 2026 podría ser recordado como el año en que el mejor jugador en la historia de la franquicia dijo adiós.