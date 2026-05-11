¿Se queda o se va? Los Bucks preparan un cambio “bomba” para retener a Giannis Antetokounmpo Se soltó el avispero en Milwaukee y el "Greak Freak" tiene a toda la NBA en ascuas. La bomba que acaba de soltar Shams Charania. Los Bucks están jugando a dos bandas: por un lado escuchan ofertas por su estrella, pero por el otro están preparando un "all-in" para traerle refuerzos de lujo y evitar que Giannis recoja sus maletas.