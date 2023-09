¿Se suma LeBron James a USA Basketball para París 2024? Luego del fracaso de Estados Unidos en el Mundial 2023 de baloncesto, The King amagó con la posibilidad de ser parte del equipo olímpico

Estados Unidos vive momentos de convulsión en su baloncesto nacional. Luego de la desastrosa derrota sufrida por USA Basketball ante Alemania en las semifinales del Mundial de Baloncesto 2023, LeBron James especuló con su posible regreso al representativo americano para los Juegos Olímpicos de París 2024. Cabe mencionar que el programa norteamericano para competir en el mundo FIBA, no tiene mucho interés en la Copa del Mundo, pero aún así llama la atención que no haya podido ni llegar a la final en las últimas dos ediciones

El propio LeBron James ha abierto la puerta a la posibilidad de materializar un regreso con Estados Unidos para despedirse del baloncesto FIBA en su carrera. La estrella de Los Angeles Lakers se ha encargado de aumentar el ‘hype’ entre sus seguidores con un emoticono de unos ojos en una publicación en X, antes Twitter, que preguntaba si sería posible verle en los JJ.OO.

LeBron James ha jugado tanto el Mundial de Baloncesto como los Juegos Olímpicos como miembro de USA Basketball y suma dos oros y un bronce olímpico y un tercer lugar en el torneo de FIBA. Sin embargo, la última vez que se enfundó en el jersey de las barras y las estrellas fue para Londres 2012, donde el Redeem Team acabó su participación invicta con una sufrida final ante España.

La edición de 2006 fue la única vez que ‘The King’ fue al Mundial FIBA. Tras la decepción de no ganar el oro en Atenas 2004 (única vez que Estados Unidos no logró el mejor lugar del podio desde que asiste con NBA a los JJOO), los americanos acabaron en tercer lugar. El certamen fue celebrado en Japón y la única derrota sufrida por James y compañía ocurrió en las semifinales ante Grecia, lo que valió que fueran a por todo para Pekín 2008.

El rumor de un regreso de The King a su selección nacional se da en medio de rumores que lo ubican fuera de Los Ángeles Lakers para la temporada 2024-2025. El alero tiene contrato para la temporada que se avecina, pero para la siguiente la decisión será del jugador, que si ve que el proyecto que le ofrecen los californianos no es atractivo puede emprender otro rumbo.

Con LeBron no hay nada escrito. Si siente que los Lakers no han hecho lo suficiente para quedar campeones este año, no va a ejercer su opción en la 2024-25 y se declarará agente libre antes de lo esperado. Si esto ocurre hay tres equipos muy bien ubicados para contratarlo, con Cleveland, Golden State y Miami ilusionándose con su fichaje.