Serbia vence a la invicta Lituania y avanza a semifinales del Mundial 2023 El equipo balcánico derrotó con autoridad a los bálticos por 87-68 que llegaban con cinco victorias, una de ellas ante Estados Unidos

05/09/2023 · 10:56 AM

Tras su medalla de plata en los Juegos de Río la selección serbia se perdió los de Tokio, luego de la decepción que significó caer ante Argentina en el Mundial de China 2019 en cuartos. Pero este grupo de jugadores están decididos a que eso no se repita el año que viene en París. Aún no tienen asegurada esa plaza, pero hoy han dado un paso importantísimo. Y eso, a pesar de bajas en este Mundial como las de Nikola Jokic (MVP de las últimas finales de la NBA y de la liga regular en 2021 y 2022), Vasilije Micic (doble MVP de la final four de la Euroliga) o el alero del Barça Nikola Kalinic.

Y derrotaron nada menos que a Lituania, que venía de dar la sorpresa en el Mundial tras vencer con claridad a Estados Unidos con un gran primer cuarto sacándole veinte puntos de ventaja. Pero Serbia tomó nota de esa actuación, anuló las virtudes de los bálticos y se impusieron con un gran juego colectivo y una sólida defensa que permitió solo 68 puntos.

El jugador de los Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic, ha guiado el triunfo de los serbios con 18 de sus 21 puntos solo en la primera mitad. Además, ha aportado 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos de balón mediante un notable 9/13 en tiros de campo. Bogdanovic ha anotado al menos 20 puntos en nueve partidos de los mundiales desde la pasada edición de 2019. Además, en su carrera mundialista acumula un total de 400 tantos, siendo el sexto de la historia en conseguirlo.

Los lituanos, que llegaban a cuartos de final invictos en el torneo y después de ganar a Estados Unidos, repitieron en su puesta de largo la fórmula que les sirvió para doblegar a los norteamericanos: triples. En el partido anterior anotaron los primeros nueve intentos desde el perímetro y ante los serbios los cuatro iniciales. Pero la pólvora se mojó.

Así, la alegría exterior de salida tornó en un 5 de 14. El cuarto decisivo se movió entre una sucesión de intentos desesperados que afearon aún más la estadística en triples de los lituanos (9 de 28) y la sobriedad del cuadro balcánico, que se limitó a mantener la ventaja sin alardes para colarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo. Ahora enfrentará al ganador de la llave entre Canadá y Eslovenia en lo que, sin dudas, sea quien sea el que avance, brindará un gran duelo por un lugar en la final.