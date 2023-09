Fontecchio elogia a su compañero Datome por provocar el rally de Italia contra Serbia Luigi Datome y Simone Fontecchio se abrazan tras completar la remontada ante Serbia

02/09/2023 · 06:05 AM

El héroe italiano Simone Fontecchio se quitó el sombrero ante su veterano compañero de equipo Luigi Datome, quien anotó canastas claves en una gran recuperación en el camino a sorprender a Serbia, previamente invicta.

Italia sorprendió a Serbia, 78-76, después de ir perdiendo por 16 en el tercer cuarto.

Durante su esfuerzo de remontada, Datome, de 35 años, anotó un mate y un par de triples en el tercer cuarto.

El segundo triple de Datome llegó cuando restaba un segundo del tercer tiempo, lo que redujo la ventaja de Serbia a sólo tres, 62-59.

Datome también anotó un tiro en salto con 9:42 restantes en el último cuarto para reducir aún más la ventaja a solo uno.

Fontecchio, quien anotó 30 puntos en el partido y anotó un tiro decisivo que mantuvo a Serbia a raya, elogió la actuación de Datome y dijo que fue “sólo una pequeña cereza en la cima de su carrera”.

También llamó “leyenda” al veterano de 6 pies 8 pulgadas.

“Fue algo increíble. Nos mostró el camino, abajo 16, sin importar lo que siguiera jugando… Y fue simplemente increíble, simplemente predicando con el ejemplo”, dijo Fontecchio a los periodistas después del partido.

“Él es nuestro capitán, es nuestro líder, es simplemente el mejor compañero de equipo que puedas imaginar y eso realmente nos empujó a encontrar la última energía que teníamos para regresar”, agregó.

Fontecchio también expresó su agradecimiento a sus compañeros de equipo, reconociendo su determinación y espíritu al no darse por vencidos.

“Hoy hicimos un trabajo increíble como equipo, especialmente en el tercer cuarto, perdiendo 16 puntos, no nos rendimos. Nunca nos rendimos”, dijo.

“Esto muestra el corazón de este equipo, la voluntad de este equipo y del personal. Simplemente no nos rendimos. No nos importa si estamos abajo 16, no nos importa lo mal que estemos jugando, simplemente seguimos jugando y luchando hasta el final y ese es el resultado”, añadió.

Por su parte, el serbio Ognjen Dobric admitió que el equipo perdió el impulso hacia el final del tercer cuarto.

“Perdimos el impulso y ellos encontraron una manera de volver al juego y ganarlo”, dijo Dobric a los periodistas.

“Tuvimos muchos errores en la segunda mitad. Les dejamos anotar muchos puntos fáciles y cometimos errores estúpidos, tanto en ataque como en defensa. Y por eso perdimos el partido”, añadió.

Un empujón de último segundo de Stefan Jovic se quedó corto cuando Italia completó la remontada.

El entrenador de Serbia, Svetislav Pesic, dijo que esperan recuperarse en un partido que “deben ganar” contra República Dominicana el domingo.

“Tendremos suficiente tiempo, jugaremos el partido en dos días… Debemos analizar un poco qué debemos mejorar y estar listos para dar lo mejor contra Dominicana”, agregó.