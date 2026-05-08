Shai Gilgeous-Alexander no necesitó muchas palabras para explicar por qué los Thunder de Oklahoma City están dominando a los Lakers de Los Ángeles en las semifinales de la Conferencia Oeste. El MVP de la liga fue directo al punto:

“La manera en que funciona el baloncesto, generalmente el equipo más físico, el equipo que impone su voluntad más, simplemente gana. Y probablemente por eso ganamos esta noche, y por eso ganamos el partido anterior. Hicimos un buen trabajo, especialmente en la segunda mitad.”

Una declaración que resume perfectamente lo que está ocurriendo en esta serie: Oklahoma City está aplastando a Los Ángeles con intensidad, fisicalidad y una defensa que no da respiro.

2-0 y dominando

Los Thunder ganaron el Juego 2 por 18 puntos — exactamente el mismo margen que el Juego 1. Dos victorias consecutivas por la misma diferencia ante el equipo de LeBron James es una señal inequívoca de superioridad.

SGA terminó con 22 puntos con 7-13 en tiros de campo, a pesar de acumular su cuarta falta personal en el tercer cuarto — incluyendo una flagrante-1 — y tener que sentarse en el banco en momentos clave. Regresó en el cuarto período y cerró el partido.

Chet Holmgren fue igualmente dominante: 22 puntos, 9 rebotes, 4 robos y 2 tapones. Una actuación completa de un jugador que está demostrando por qué es uno de los más versátiles de la liga.

Daigneault y los árbitros: “Tuve mucho que decirles”

El entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, no quiso entrar en detalles sobre sus interacciones con los árbitros durante el partido, pero dejó claro que no estuvo conforme:

“Mis interacciones con los árbitros son entre ellos y yo. Tuve mucho que decirles, pero voy a dejarlo ahí.”

Y luego destacó la mentalidad de su equipo para no dejarse afectar por las decisiones arbitrales:

“Creo que nuestro equipo hizo un muy buen trabajo manteniéndose presente y enfocándose en lo que podían controlar. Solo jugamos posesión por posesión.”

Una filosofía que, hasta ahora, está funcionando a la perfección.

SGA addressing the physicality throughout the Thunder’s second-round series against the Lakers: “The way basketball works, usually the more physical tram, the team that imposes their will more, just wins. And that’s probably why we won tonight, and why we won the last game” pic.twitter.com/qeaxLqGYmt — Josue Pavón (@Joe_Sway) May 8, 2026

LeBron sin respuestas

Del otro lado, LeBron James sigue siendo el mejor jugador de los Lakers, pero incluso él está teniendo dificultades para encontrar soluciones ante la defensa de Oklahoma City. Sin Luka Dončić — fuera por lesión en el isquiotibial — los Lakers no tienen un segundo creador que pueda aliviar la presión sobre LeBron.

Los Thunder, con su profundidad, su fisicalidad y la dirección de SGA, están siendo demasiado para un equipo que llega a esta serie con limitaciones importantes en su roster.

Lo que viene: el Juego 3 en Los Ángeles

La serie se traslada ahora a Los Ángeles, donde los Lakers recibirán a los Thunder en el Juego 3 este sábado. Para Los Ángeles, ganar en casa es prácticamente una obligación — perder el Juego 3 los dejaría al borde de la eliminación con un 0-3 en la serie.

Para Oklahoma City, la misión es clara: seguir imponiendo su voluntad física y no dejar que los Lakers encuentren el ritmo en su propia cancha.

SGA ya dijo la verdad. Ahora toca ver si los Lakers tienen respuesta.