El canadiense Shai Gilgeous-Alexander gana la batalla de las jóvenes estrellas de la NBA Supera a Doncic y envía a Canadá a semifinales del Mundial

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, el máximo del juego, para superar a Luka Doncic y enviar a Canadá a las semifinales de la Copa Mundial de Baloncesto por primera vez con una victoria por 100-89 sobre Eslovenia hoy en Manila.

Los canadienses, que el domingo consiguieron la primera plaza olímpica de baloncesto masculino para su país desde 2000, se enfrentarán a Serbia el viernes a las 4:45 am ET.

Los cuartos de final entre Canadá y Eslovenia de hoy fueron anunciados como un enfrentamiento entre Gilgeous-Alexander y Doncic, ambos escoltas del primer equipo All-NBA la temporada pasada y los dos jugadores con mayor puntuación que quedan en la Copa del Mundo. Algunos sienten que SGA, a pesar de tener mucha menos publicidad, es el mejor jugador. Pueden señalar el enfrentamiento de hoy como prueba.

Fue un partido clásico de Doncic en casi todos los sentidos. La máquina anotadora de los Dallas Mavericks lideró a Eslovenia con 26 puntos, pero anotó 20 tiros para llegar allí y acertó sólo 4 de 14 desde un rango de dos puntos sin molestarse en defender mucho. Cuando quedaban 6 minutos y medio en el último cuarto y aún era posible una remontada de Eslovenia, Doncic fue expulsado automáticamente tras recibir su segunda falta técnica por quejarse de no haber recibido una sanción. Discutir con los árbitros es algo que también hace con demasiada frecuencia en la NBA.

Eslovenia logró un parcial de 8-1 inmediatamente después de que Doncic fuera expulsado, reduciendo su déficit a nueve puntos faltando cuatro minutos. Pero nunca se acercaron más porque sus tiros de tres puntos se enfriaron (podrían haber usado su estrella aquí) y la mano firme de Gilgeous-Alexander ayudó a enderezar el barco canadiense.

Los 31 puntos de Gilgeous-Alexander se produjeron gracias a un eficiente 8 de 12 tiros de campo y 14 de 16 desde la línea de tiros libres. Agregó 10 rebotes y cuatro asistencias mientras Canadá tomó el control de un juego que estaba empatado 50-50 en el entretiempo al superar a Eslovenia 30-21 en el tercer cuarto.

Este partido, como muchos otros en este torneo, fue otra ilustración de por qué Gilgeous-Alexander quedó quinto en la votación de MVP de la NBA la temporada pasada, tres puestos por delante de Doncic. La estrella eslovena podría tener mejores (o al menos más llamativas) habilidades ofensivas. Pero, ¿está siempre dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar, no sólo a lograr grandes estadísticas? Nadie hace esa pregunta sobre SGA.

El elenco secundario de Gilgeous-Alexander también jugó bien. RJ Barrett, de altibajos, estuvo arriba hoy, anotando 24 puntos y capturando nueve rebotes. Nickeil Alexander-Walker (primo de SGA) anotó 14. Lo mismo hizo Dillon Brooks, quien disparó eficientemente en ataque y recibió elogios de Doncic después del juego por su dura defensa. Brooks también fue expulsado en el último cuarto como resultado de una falta técnica.

¿Qué sigue para Canadá en el Mundial de baloncesto?

Ahora Canadá está entre los cuatro finalistas por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Baloncesto, que fue conocida como el campeonato mundial desde su inicio en 1950 hasta 2010. Si pueden superar a Serbia, que no tiene el MVP de las Finales de la NBA. Nikola Jokic para este torneo, los canadienses jugarán por el título de la Copa del Mundo el domingo contra Estados Unidos o Alemania, quienes se enfrentarán el viernes a las 8:40 am ET. Los perdedores de las semifinales jugarán por el bronce el domingo.

Al llegar a las semifinales, los cuatro equipos restantes se han asegurado un lugar para los Juegos Olímpicos del próximo verano en París. Estados Unidos y Canadá ganaron las dos plazas en juego en la Copa del Mundo para equipos de la región de América, mientras que Serbia y Alemania se quedaron con la de Europa. Eslovenia tendrá que ganar un torneo de clasificación de última oportunidad el próximo mes de julio para llegar a París.

Aunque Canadá ya ha logrado su principal objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos y ahora ha llegado más lejos que nunca en el Mundial, Gilgeous-Alexander insistió después de la victoria de hoy en que su equipo no está satisfecho. “No vinimos aquí sólo para llegar a las semifinales”, dijo. “Queremos ganar el oro”.