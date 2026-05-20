Wemby anotó 41 puntos y capturó 24 rebotes en la victoria 125-118 en doble tiempo extra ante los Thunder en el Juego 1 de las Finales del Oeste. Shaq quedó tan impresionado que le dio un apodo que honra a las dos leyendas más grandes de los Spurs.

Cuando Shaquille O’Neal te pone un apodo, es porque hiciste algo que merece ser recordado.

El martes, después de que Victor Wembanyama llevara a los Spurs de San Antonio a una victoria de 125-118 en doble tiempo extra sobre los Thunder de Oklahoma City en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste — con 41 puntos, 24 rebotes y un triple decisivo en el primer tiempo extra con 27 segundos en el reloj — el exjugador y analista de NBA on ESPN no pudo contenerse.

“Su nombre americano es Tim Robinson. Jugó como Tim Duncan y David Robinson mezclados.”

El apodo que lo dice todo

“Tim Robinson” — la fusión de los dos pilares más grandes de la historia de los Spurs. Una frase que en cuatro palabras resume lo que Wembanyama está haciendo en estos playoffs.

Tim Duncan — el Fundamental. Cinco títulos de la NBA. Tres MVP de las Finales. El mejor ala-pívot de la historia.

David Robinson — el Almirante. Jugó en San Antonio de 1989 a 2003. Campeón en 1999 y 2003. Uno de los centros más completos que el baloncesto ha visto.

Juntos, en los años 90, fueron la dupla más temida de la NBA — y pusieron a los Spurs en el mapa como una de las franquicias más respetadas del deporte americano.

Ahora, Shaq dice que Wemby los tiene a los dos dentro.

Los números que justifican el apodo

La actuación de Wembanyama en el Juego 1 ante Oklahoma City fue histórica:

| Estadística | Valor |

| Puntos | 41 |

| Rebotes | 24 |

| Triple decisivo | Con 27 segundos en el 1er OT |

| Resultado | 125-118 en doble tiempo extra |

Wembanyama se unió a Wilt Chamberlain en la historia de los playoffs de la NBA con esa combinación estadística — una rareza que no se veía en décadas.

La conexión histórica con Duncan y Robinson

En febrero, Wembanyama ya había dado señales de lo que vendría. Se unió a Duncan y Robinson como los únicos jugadores en la historia de los Spurs en anotar 20 puntos, capturar 15 rebotes, bloquear 5 tiros y tomar 8 rebotes ofensivos en un mismo partido.

Y en el Juego 1 de la primera ronda ante los Trail Blazers de Portland, anotó 35 puntos en una victoria 111-98.

Partido a partido, Wembanyama sigue redefiniendo los estándares de excelencia en San Antonio — la misma ciudad donde Duncan y Robinson construyeron su legado.

El destino que se escribe solo

Duncan y Robinson ganaron el título juntos en 1999 y 2003. Duncan añadió tres más en 2005, 2007 y 2014.

Si todo sale según el plan de los Spurs en estos playoffs, Wembanyama podría unirse a ellos en la categoría más exclusiva de todas: campeón de la NBA con San Antonio.

El apodo ya está puesto. Ahora falta el anillo.