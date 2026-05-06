En el mundo del baloncesto profesional, los jugadores tienen opiniones muy claras sobre sus entrenadores — pero rara vez las expresan en público. Una encuesta anónima realizada por The Athletic entre jugadores de la NBA durante la temporada regular reveló algo que pocos esperaban: dos de los técnicos más reconocidos de la liga, Doc Rivers y Steve Kerr, aparecen entre los entrenadores considerados menos impresionantes por sus propios colegas.

Los números de la encuesta

De los 100 votos emitidos en la categoría de entrenadores menos impresionantes:

| Posición | Entrenador | Votos |

| 1° | Brian Keefe (Washington Wizards) | 22% |

| 2° | Doc Rivers (ex Milwaukee Bucks) | 14% |

| 3° | (no especificado) | — |

| 4° | Steve Kerr (Golden State Warriors) | 6% |

Doc Rivers: tres temporadas, sin resultados

El caso de Doc Rivers en Milwaukee es el más contundente. El veterano técnico compiló un récord de 97-103 en partes de tres temporadas con los Bucks, incluyendo un decepcionante 32-50 en la temporada 2025-26. En sus primeras dos temporadas, el equipo fue eliminado en la primera ronda de los playoffs. Este año, ni siquiera clasificó a la postemporada.

Rivers ya fue reemplazado en Milwaukee por Taylor Jenkins, y su futuro en la liga es incierto. Para los jugadores que lo votaron, el mensaje es claro: los resultados no acompañaron.

Steve Kerr: la paradoja del entrenador más ganador

El caso de Steve Kerr es más complejo y más interesante. El técnico de los Warriors de Golden State apareció en la categoría negativa con el 6% de los votos, pero también apareció en el lado opuesto: entre los entrenadores más impresionantes, empatado en el puesto 12 con 2.7% de 146 votos junto a Rick Carlisle y David Adelman.

Es decir: los jugadores de la NBA tienen opiniones divididas sobre Kerr. Algunos lo ven como uno de los mejores. Otros, como uno de los menos efectivos. Una dualidad que refleja una temporada complicada.

Los Warriors terminaron 37-45 en 2025-26, afectados por lesiones a figuras clave como Stephen Curry y Jimmy Butler. Pero más allá de los resultados, un jugador señaló un punto específico que generó controversia:

“Creo que es un gran entrenador. Solo pensé que la manera en que manejó la situación de Kuminga no fue muy inteligente.”

El manejo de Jonathan Kuminga — uno de los jóvenes más talentosos del roster de Golden State — fue una de las polémicas de la temporada en San Francisco, con el jugador expresando públicamente su frustración por la falta de minutos y oportunidades.

El futuro de Kerr en los Warriors

La encuesta llega en un momento de incertidumbre para Kerr. Después de 12 temporadas al frente de Golden State, con cuatro campeonatos de la NBA, un récord de 604-353 en temporada regular y 104-48 en playoffs, el técnico podría estar considerando alejarse del banquillo.

Según The Athletic, el futuro de Kerr con los Warriors está en duda. Una posible salida pondría fin a una de las eras más exitosas en la historia reciente de la franquicia.

El contexto: la encuesta fue antes de los cambios

Es importante señalar que la encuesta fue realizada durante la temporada regular, antes de que comenzara el carrusel de cambios en los banquillos. Desde entonces:

Doc Rivers fue reemplazado en Milwaukee por Taylor Jenkins

fue reemplazado en Milwaukee por Billy Donovan se alejó de su cargo con los Bulls de Chicago

se alejó de su cargo con los El futuro de Steve Kerr sigue siendo una incógnita

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