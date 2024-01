Sorprendente: LeBron James fue Elegido por 20ava vez Para los All Star, ¿Seguirá Siendo Escogido? El baloncestista conocido por todo el mundo ha sido seleccionado por vigésima vez para participar en los All Star Games.

El titan del baloncesto, la gran super estrella del equipo conocido como Los Ángeles Lakers, el basquetbolista de talla mundial, LeBron Raymone James Sr. Ha marcado un antes y un después en toda la historia de su carrera profesional, así es señores, como ya sabrán este distinguido atleta ha elegido por vigésima ocasión como un miembro más de los All Star Games, una de la competiciones más famosas y reconocidas del deporte. Con esta hazaña el jugador de básquetbol más famoso del mundo ha logrado establecer un record sin origen alguno, siendo así batiendo una marca personal la cual compartía con otra leyenda de su mismo equipo, los Lakers, se trata de nada más ni nada menos del ex-baloncestista profesional Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James de 39 años de edad es un jugador de baloncesto de gran renombre con muchas hazañas que los persiguen no por nada ha sido seleccionado en más de cuatro ocasiones como MVP (Most Valuable Player, que en español quiere decir Jugador Más Valioso) y en otras 19 veces para la competición estelar de la NBA (National Basketball Association). Entre los logros más destacados de se pueden ver las dos medallas de oro ganadas en los Olímpicos del 2008 y del 2012, también se coronó como campeón de la competición In-Season Tournament del 2023 y como no resaltar los cuatro galardones que gano por ser campeón de la NBA en 2012, 2013, 2016 y 2020. Sin dudas Raymone es todo un artista con la pelota por su gran versatilidad, habilidad, físico y experiencia.

Los All Star Game, más conocidos por la lengua latina como Los Juegos de las Estrellas se disputaran el 18 de febrero en Idianápolis, donde LeBron ejercera la posición de capitán teniendo en su alineación a asombrosos jugadores como Kevin Durant, de los Phoenix Suns, y al pívot de nacionalidad serbia Nikola Jokic, dos veces Jugador Más Valioso de los Denver Nuggets, vigentes campeones.





Por cierto en dado caso de que algún atleta no pueda participar en el torneo ya sea por una lesión u otro tipo de inconveniente, el comisionado de la NBA, Adam Silver se encargara de encontrarle sustituto.

Sin pizca de dudas, LeBron es uno de los atletas que pasará a la historia del baloncesto, muchos se preguntan se él mismo repetirá la hazaña el año próximo para establecer un record aún mayor, cosa la cual puede suceder con mucha seguridad si el reconocido jugador de basquetbol logra mantener un buen ritmo para esta temporada.



Sin más que decir veamos como se desarrollaran estos increíbles juegos.