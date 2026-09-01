Spoelstra celebra el duelo entre Jovic y Fontecchio antes de una temporada clave El entrenador del Heat destacó el valor de las ventanas FIBA para la preparación de sus jugadores, después de que Nikola Jovic y Simone Fontecchio se enfrentaran con Serbia e Italia.

Las ventanas clasificatorias de la FIBA para la Copa Mundial de 2027 no solo sirven para definir a los equipos que estarán en Qatar. También representan una oportunidad para que los jugadores lleguen mejor preparados a la próxima temporada de la NBA. Para Erik Spoelstra, entrenador de Miami Heat, el reciente enfrentamiento entre dos de sus jugadores, Nikola Jovic y Simone Fontecchio, fue un ejemplo perfecto.

Serbia e Italia se enfrentaron durante esta ventana de clasificación europea, permitiendo que Jovic y Fontecchio compitieran directamente después de haber compartido vestuario en Miami. El resultado favoreció a Serbia por 76-64, por lo que Jovic terminó llevándose el particular duelo ante su compañero de equipo.

Aunque ninguno de los dos tuvo una actuación especialmente destacada, el encuentro fue seguido con atención por Spoelstra, quien considera que este tipo de compromisos internacionales pueden tener un impacto positivo en la preparación de sus jugadores.

El técnico del Heat ha respaldado que sus jugadores representen a sus respectivos países siempre que tengan la posibilidad de hacerlo. Para Spoelstra, la intensidad y la competitividad de estos partidos ofrecen algo que difícilmente puede reproducirse durante el período habitual de preparación de la NBA.

“El nivel y la intensidad de estos partidos es fantástico”, explicó Spoelstra, según Ira Winderman, del South Florida Sun Sentinel. El entrenador también destacó que siempre anima a sus jugadores a competir con sus selecciones por la pasión que generan estos encuentros y porque considera que los preparan mejor para afrontar una temporada de la NBA.

El partido entre Serbia e Italia terminó con un resultado favorable a los serbios, pero los números individuales de los dos jugadores del Heat estuvieron lejos de ser sobresalientes. Fontecchio lanzó de 3-10 desde el campo, mientras que Jovic terminó con cinco puntos en casi 12 minutos de acción.

Más allá de sus estadísticas en ese partido concreto, el valor de la experiencia internacional está relacionado con el nivel de exigencia que supone competir por una selección. Los jugadores deben adaptarse a diferentes sistemas, compañeros y responsabilidades, mientras disputan partidos cuyo resultado tiene consecuencias dentro de un proceso clasificatorio.

Tanto Serbia como Italia se encuentran actualmente en posiciones que les permitirían avanzar a la Copa Mundial FIBA de 2027. El sistema establece que los tres mejores equipos de cada grupo conseguirán la clasificación para el torneo que se celebrará en Qatar.

Para Miami, además, contar con Jovic y Fontecchio en ritmo competitivo puede ser especialmente importante. El Heat tendrá que afrontar una temporada en la que necesitará respuestas de ambos jugadores después de los movimientos realizados durante el mercado.

La situación de la plantilla ha cambiado tras el intercambio por Giannis Antetokounmpo, una operación que modificó considerablemente la estructura del equipo y dejó nuevas exigencias sobre diferentes integrantes de la rotación.

En ese escenario, la preparación de Jovic y Fontecchio adquiere mayor relevancia. Las ventanas FIBA les permiten mantenerse activos durante el receso de la NBA y enfrentarse a una competencia de alto nivel antes de regresar a Miami.

Para Spoelstra, esa es precisamente una de las grandes ventajas de permitir que sus jugadores participen con sus selecciones nacionales. La experiencia no se limita a representar a sus países: también puede convertirse en una herramienta de preparación para los desafíos que encontrarán cuando comience nuevamente la temporada de la NBA.

El duelo entre Jovic y Fontecchio terminó con un ganador claro en el marcador, pero para el entrenador del Heat el resultado individual parece ser secundario. Lo importante es que dos piezas de su plantilla estuvieron compitiendo en partidos oficiales, bajo presión y con responsabilidades internacionales.

Con Serbia e Italia encaminadas hacia la clasificación mundialista y Miami esperando mucho más de sus dos forwards, la experiencia de estas ventanas podría terminar siendo valiosa cuando llegue el momento de volver a la NBA.