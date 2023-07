Spurs limitarán a Victor Wembanyama en la Vegas Summer League Los evaluadores de talentos de la NBA ven a Victor Wembanyama como un talento generacional que tiene habilidades de armador de élite. Así que espere que esos aplausos duren a lo largo de la supuesta larga y exitosa carrera de Wembanyama en la NBA. Pero, ¿qué pasará durante la Liga de Verano de Las Vegas?

La multitud inevitablemente saludará a Victor Wembanyama con aplausos estruendosos. Sucederá durante las presentaciones de la alineación titular de Wembanyama. Continuará cada vez que Wembanyama haga una volcada monstruosa. Volverá a pasar cada vez que Wembanyama golpee el aro.

Una multitudque agote las entradas convertirá esos ruidos en una banda sonora memorable cuando Wembanyama haga su debut en la Liga de Verano de Las Vegas el viernes cuando los San Antonio Spurs jueguen contra los Charlotte Hornets. Pero, ¿cuánto tiempo permanecerá esta fiebre?

Pero, ¿qué pasa durante la Liga de Verano de Las Vegas?

Wembanyama en realidad no tendrá un papel importante durante la Liga de Verano de Las Vegas. Después de que los Spurs lo descartaran del California Classic esta semana en Sacramento, Wembanyama jugará minutos limitados en el debut de la liga de verano de los Spurs contra Charlotte. Wembanyama podría jugar el 9 de julio contra Portland y el 11 de julio contra Washington. También parece plausible que Wembanyama pueda sentarse en al menos uno de esos juegos.

Esto representa parte del esfuerzo concertado de los Spurs para manejar la carga de trabajo de Wembanyama durante su temporada de novato. Ya ha confirmado que no jugará para su Francia natal en la Copa del Mundo FIBA ​​este verano (25 de agosto – 10 de septiembre). Aunque los Spurs no han dicho nada oficial, aquellos en los círculos de la liga no esperan que Wembanyama juegue en los 82 partidos de temporada regular del equipo.

¿Preocupaciones sobre la durabilidad de Victor Wembanyama?

¿Debería la precaución sobre la carga de trabajo de Victor Wembanyama generar preocupaciones sobre su durabilidad? No necesariamente. Los equipos de la NBA generalmente exhiben sus selecciones de lotería solo durante los primeros juegos de la liga de verano antes de cerrarlos de manera preventiva, especialmente si sufren una lesión, ya sea grande o pequeña. Aquellos en los círculos de la liga no esperan que Wembanyama tenga problemas con las lesiones de la misma manera que el alero de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, quien se perdió el resto de la Liga de Verano de 2019 por razones de precaución después de lastimarse la rodilla izquierda en el primer partido de la liga de verano de New Orlean.

En cambio, los que están alrededor de la NBA creen que los Spurs manejarán a Wembanyama con cuidado para que ingrese a la NBA sin problemas. Wembanyama ya ha jugado para Metropolitans 92, un equipo de baloncesto profesional francés, en todos sus 34 juegos de temporada regular y 10 enfrentamientos de postemporada, incluidas las tres derrotas del equipo ante Mónaco en las finales de LNB Pro A el mes pasado. Wembanyama también apareció en el Juego de Estrellas de la liga, así como en todos los partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​para la selección francesa (seis).

Wembanyama ha dicho a los periodistas que San Antonio no lo presionó para que se perdiera la Copa del Mundo FIBA. Destacó que tomó la decisión de manera independiente y planea competir con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, los Spurs jugaron un factor importante para que Wembanyama se perdiera el Clásico de California. Ejercerán más influencia con su carga de trabajo tanto durante la Liga de Verano de Las Vegas como en la temporada regular 2023-24.

Parece apropiado que los Spurs manejaran a Victor Wembanyama de esta manera. Después de todo, los Spurs popularizaron indirectamente el enfoque de gestión de carga. En solo la tercera temporada de Tim Duncan en su carrera en la NBA (1999-2000), San Antonio lo jugó solo en un juego de la derrota de la serie de playoffs de primera ronda de los Spurs ante los Phoenix Suns. Eso se debe a que Duncan se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada regular debido a un menisco lateral desgarrado en la rodilla derecha. Durante casi una década, los Spurs luego jugaron con minutos limitados de Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker en la mayoría de los juegos de la temporada regular con la esperanza de prolongar sus carreras. Irónicamente, los Spurs manejaron a Kawhi Leonard de la misma manera antes de que finalmente pidiera un intercambio en medio de la frustración por cómo la organización manejó una lesión en el cuádriceps derecho que lo dejó fuera de juego durante 73 juegos durante la temporada regular 2017-18.

A pesar de que Wembanyama posee un cuerpo alto y larguirucho, los de la NBA no creen que sea propenso a lesionarse. Comparan su maquillaje corporal con el de Kevin Durant, quien fue objeto de escrutinio por su falta de físico como la selección número 2 en el Draft de la NBA de 2007. Aunque Durant ha sufrido varias lesiones desde que se desgarró el tendón de Aquiles derecho en las Finales de la NBA de 2019, se mantuvo mayormente duradero a lo largo de su carrera en la NBA. La única excepción: Durant jugó solo 27 juegos en Oklahoma City durante la temporada 2014-15 después de fracturarse el pie derecho.

No obstante, los evaluadores de talento de la NBA esperan que Wembanyama necesite jugar unas tres temporadas en la NBA antes de adaptarse por completo a los oponentes más físicos de la liga. Han elogiado a Wembanyama por fortalecer su cuadro de 237 libras que figura en la lista. También creen que Wembanyama nunca necesita convertirse en un grandote porque posee muchas habilidades como un anotador versátil, pasador y protector del aro. Aún así, los evaluadores de talento de la NBA esperan que Wembanyama absorba los golpes y contusiones de oponentes más grandes que estarán ansiosos por probar e intimar al prospecto publicitado.

El enfoque de San Antonio no solo podría ayudar a Victor Wembanyama a administrar su carga de trabajo y aumentar su tiempo de recuperación. También coincide con las expectativas de toda la liga de que parece poco probable que los Spurs lleguen a los playoffs incluso con la presencia de Wembanyama. Los Spurs empataron con Houston la temporada pasada con el peor récord de la Conferencia Oeste (22-50) porque tienen una lista mayoritariamente joven. Tampoco se espera que San Antonio haga ningún movimiento dramático en la lista. Eso permitirá que Wembanyama se desarrolle gradualmente en un ambiente que se preocupa más por el proceso que por los resultados inmediatos.

Eso podría no sentar bien a los fanáticos de la NBA que llegan a Las Vegas, un destino conocido por brindar gratificación instantánea. Aún así, esos fanáticos deberían saborear la experiencia. Los Spurs permitirán que Wembanyama proporcione un aperitivo agradable antes de tomarse su tiempo para preparar a la perfección el plato principal anticipado. Valdrá la pena la espera.