Spurs y Victor Wembanyama continúan siendo humillados Esto dice mucho del estado actual de los Spurs...

04/01/2024 · 11:05 AM

Mientras ABC se prepara para televisar los partidos de la NBA entre semana, un enfrentamiento entre Victor Wembanyama y Chet Holmgren de este mes ha sido eliminado. La liga y los San Antonio Spurs anunciaron que el partido del 24 de enero en Alamo City contra el Oklahoma City Thunder se transmitirá por la cadena hermana de ABC, ESPN. El horario del juego también ha sido cambiado. Ahora comenzará a las 8:30 pm CT. A nivel local en San Antonio, también se puede ver en CW35.

Es un enfrentamiento que contaría con los dos mejores novatos de esta temporada . Pero mientras el Thunder tiene el segundo mejor récord del Oeste con 23-10, los Spurs tienen la peor marca de la conferencia y el segundo peor récord de la liga con 5-28.

Wemby promedia 18,9 puntos, 10,2 rebotes, 3,1 tapones, 2,9 asistencias y 1,2 robos en 29,4 minutos por partido, mientras que Holmgren promedia 17,6 puntos, 7,6 rebotes, 2,7 tapones, 2,7 asistencias y 0,7 robos en 30,0 minutos por salida.

Los dos grandes estelares ya se han enfrentado una vez esta temporada, con Oklahoma City obteniendo una aplastante victoria en casa por 123-87 el 14 de noviembre. Aunque el Thunder ganó por 36, ninguna de las estrellas novatas jugó bien. Holmgren anotó nueve puntos, frente a los ocho de Wemby. Wembanyama ganó la ventaja en rebotes y tiros bloqueados 14-7 y 2-1, respectivamente, esa noche, mientras que Holmgren repartió una asistencia más, 2-1.

Chet Holmgren fue la segunda selección general en 2022, pero no jugó nada durante su primera temporada en la NBA. Sufrió una lesión de Lisfranc en el pie derecho, que sufrió dos meses después del draft de ese verano.

Victor Wembanyama fue la selección general número uno el pasado mes de junio. Frente a expectativas no vistas desde LeBron James en 2003, el fenómeno de 19 años y 7’4 ha estado a la altura de gran parte de las expectativas. Su equipo, por el contrario, no ha estado a la altura de las modestas expectativas. Dicho esto, no sorprende por qué los Spurs han sido eliminados de un lugar en la plataforma nacional más grande de la NBA.