Stephen A. Smith encontró su nuevo tema favorito — y esta vez tiene nombre, apellido y estadísticas que lo respaldan.

En el más reciente episodio de First Take, el animador de ESPN apuntó directamente a Chet Holmgren de los Thunder de Oklahoma City y lo acusó de jugar con miedo ante Victor Wembanyama en las Finales de la Conferencia Oeste. Y la frase que usó no dejó lugar a interpretaciones:

“Todos sabemos que su kriptonita es Wemby. No estoy hablando solo de la cancha. El minuto en que ves a este hermano bajarse del bus, parece Noche de Terror para Chet Holmgren. Simplemente no es el mismo que es con todos los demás.”

Los números que le dan munición a Smith

La acusación de Smith no es solo retórica. Los números de Holmgren en esta serie son difíciles de defender:

| Partido | Puntos | Rebotes | Nota |

| Juego 1 | 8 | — | Sin un solo tiro de 2 puntos convertido |

| Juego 2 | 13 | 4 | Thunder ganó, pero Holmgren fue discreto |

En el Juego 1 — el partido en que Wembanyama anotó 41 puntos y capturó 24 rebotes — Holmgren no pudo convertir ni un solo tiro de campo de dos puntos. Una actuación que, para el segundo pick del draft y uno de los mejores centros de la liga, es simplemente inaceptable en las Finales de Conferencia.

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La rivalidad que viene de lejos

La historia entre Wembanyama y Holmgren no comenzó en la NBA. Se remonta al Mundial Sub-19 de 2021, donde ambos se enfrentaron en la final. Estados Unidos ganó el campeonato y Holmgren fue nombrado MVP del torneo.

Pero desde entonces, el francés parece haber guardado ese resultado en algún lugar especial. Algunos de los mejores partidos de Wembanyama en la NBA han llegado precisamente contra Holmgren — como si cada enfrentamiento fuera una revancha personal.

La rivalidad nunca se ha verbalizado abiertamente. Pero el trash talk del Juego 1 — “Lil boy”, “I’m number 1”, “This is my sht”* — sugiere que Wemby no ha olvidado nada.

Lo que necesita Holmgren para que OKC gane

Smith exagera — es lo que hace. Pero el fondo de su argumento es válido: si Holmgren sigue siendo invisible ofensivamente, los Thunder tendrán un problema serio.

Oklahoma City tiene la profundidad para ganar sin que Holmgren sea dominante — lo demostró en el Juego 2. Pero en una serie larga contra los Spurs, necesitarán que su centro responda. El Defensor del Año hace la vida difícil a todos — pero Holmgren necesita jugar como el jugador que es con el resto de la liga, no como alguien que está intimidado por el rival.

La serie está 1-1. El Juego 3 es el viernes en San Antonio. Y la pregunta que todos se hacen es la misma que planteó Smith:

¿Puede Holmgren ser él mismo cuando Wembanyama está en la cancha?