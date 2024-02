Stephen Curry lamenta la partida de Cory Joseph: un conector vital para los Warriors Después de la inactividad en el límite de intercambios, Stephen Curry revela su dolor por la salida de Cory Joseph, destacando su papel crucial como líder y conectador en el equipo de los Golden State Warriors.

09/02/2024 · 09:27 AM

Los Golden State Warriors optaron por no realizar movimientos significativos antes del límite de intercambios, prefiriendo mantener el equipo que ha encontrado su “mejor versión”. Sin embargo, la ausencia de grandes cambios no significa que la operación en el vestuario no se vea afectada, especialmente después del intercambio de Cory Joseph.

Después de la impresionante victoria contundente sobre los Indiana Pacers el jueves por la noche, a Stephen Curry se le preguntó sobre la estrategia de los Warriors en el límite de intercambios. De manera espontánea, el cuatro veces campeón mencionó a Cory Joseph, lamentando la ausencia del veterano “conector” que él y sus compañeros de equipo echarán mucho de menos en adelante.

“Es difícil perder a Cory. Si alguien conoce a Cory Joseph y su personalidad, su presencia… es el profesional definitivo”, dijo Curry. “Aporta un gran espíritu en el vestuario ayudando a los jóvenes. Ha estado alrededor, sabe cómo jugar. Ese tipo de persona es un conector y lo extrañaremos, sin duda. Fue obviamente una situación difícil. Entiendo el negocio del juego y el dinero, pero definitivamente lo extrañaremos”.

Cory Joseph fue traspasado junto con $5.8 millones a los Pacers a cambio de una selección de segunda ronda en el Draft de la NBA de 2024, justo antes del límite de intercambios. El trato ahorró millones en impuestos de lujo a Joe Lacob, propietario de los Warriors, y les otorgó al menos una selección en el próximo Draft, incluso si es de segunda ronda. La salida de Joseph también abrió un espacio en la plantilla, que podría ser ocupado por el actual jugador de dos vías Lester Quinones.

Firmado por los Warriors con un contrato mínimo de un año en la agencia libre, Joseph estaba destinado a ser el tercer base detrás de Curry y Chris Paul. Desempeñó un papel semi-frecuente en los primeros dos meses de la temporada debido a lesiones en el perímetro. Obtuvo una presencia más consistente en enero, después de la lesión de Paul en una estrecha victoria en casa sobre los Detroit Pistons.

Aunque Joseph no fue el defensor impactante de su mejor momento, su aprecio por el triple a veces dejó sin marcar a los Warriors. Curry, a pesar de las estadísticas, destacó la contribución de Joseph en la cancha y en el banquillo. Su esfuerzo y tenacidad fueron notables, especialmente en la victoria sobre los Atlanta Hawks el 25 de enero, mostrando pasión y dedicación después del fallecimiento del querido asistente Dejan Milovic.

Tras ser adquirido por los Pacers, Joseph fue liberado de inmediato, abriendo un espacio en la plantilla para volver a fichar al veterano alero James Johnson. Aún no está claro cuál será el próximo paso de Joseph en lo que resta de la temporada 2023-24; existe la posibilidad de que el veterano de 13 años intente suerte en la agencia libre en julio. Lo que es seguro es que Joseph será extrañado por sus excompañeros de equipo y entrenadores en los Warriors.