Al ser consultado por los presentadores sobre qué le diría a LeBron para convencerlo de mudarse a San Francisco, Curry combinó los atractivos de la Bahía tanto dentro como fuera de la duela:
“La Bahía, sabemos cómo ganar, un clima hermoso, gran golf… simplemente sabemos cómo jugar al baloncesto. Creo que él disfrutaría la simple idea de lo que significa terminar su carrera de la manera correcta”, declaró el “Chef” con una sonrisa. “Él sabe lo que quiere y eventualmente tomará esa decisión; depende únicamente de él. Nos estamos divirtiendo con esto sabiendo que puede elegir a cualquier equipo de la liga”.
El “Efecto París 2024” y la competencia en el mercado
La posibilidad de ver a las dos máximas leyendas de la época contemporánea compartir equipo durante una temporada completa de la NBA es el gran sueño de los aficionados, especialmente tras la enorme química que demostraron al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo las órdenes de Steve Kerr —quien, casualmente, los dirigiría en Golden State—.
No obstante, los Warriors se enfrentan a una competencia feroz en los despachos de la liga. Según los últimos reportes de los principales expertos de la NBA, el destino de LeBron parece estarse reduciendo a un mano a mano de infarto entre dos frentes principales:
Cleveland Cavaliers: El favorito sentimental que busca una tercera etapa histórica para cerrar el círculo donde todo comenzó, rodeado de un núcleo joven muy sólido.
Golden State Warriors: La opción de formar el superequipo definitivo junto a Curry y Green, manteniendo además la ventaja geográfica de la cercanía con su familia en Los Ángeles.
A sus 41 años, James se está tomando el proceso con total calma sabiendo que tiene el destino de la liga en sus manos. Por lo pronto, Curry ya dejó las cartas sobre la mesa: en San Francisco lo esperan campeonatos, un sistema de juego ideal y, por supuesto, excelentes campos de golf para disfrutar los días libres.