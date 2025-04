Stephen Curry y Dillon Brooks: un cruce eléctrico en medio de una batalla feroz en los playoffs Un duelo personal que enciende los playoffs.

29/04/2025 · 07:55 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un duelo cargado de tensión, Stephen Curry y Dillon Brooks protagonizaron un enfrentamiento que expuso el límite entre la provocación y el juego físico. El base de los Warriors no solo respondió con carácter, sino también con una actuación dominante que acerca a Golden State a la siguiente ronda.

Los playoffs de la NBA no solo son una lucha por la supervivencia, sino también un escenario donde la intensidad emocional alcanza su punto máximo. En el Juego 4 entre los Golden State Warriors y los Houston Rockets, esa intensidad se materializó en un choque entre dos figuras con estilos y personalidades radicalmente opuestas: Stephen Curry y Dillon Brooks.

Todo ocurrió en el segundo cuarto de un partido crucial. Tras un cambio defensivo, Brooks quedó emparejado con Curry y lo derribó con un contacto físico excesivo. Lo que podría haber sido solo una jugada más se convirtió rápidamente en un enfrentamiento directo cuando Curry se levantó, le mostró dos dedos —señalando las dos faltas personales de Brooks— y recibió como respuesta una provocación aún mayor: el canadiense le arrebató el balón de las manos. Lejos de replegarse, el dos veces MVP reaccionó empujándolo, lo que provocó que ambos, junto a Draymond Green, fueran sancionados con faltas técnicas.

Curry no se calla: “Fue estúpido”

En la rueda de prensa posterior, Curry dejó claro su descontento con la sanción que recibió, alegando que solo estaba devolviendo el gesto que Brooks le había hecho en la jugada anterior. “Fue tan estúpido porque él lo hizo justo en la jugada anterior, y yo simplemente le devolví el favor. Pero no lo vieron a él. Me vieron a mí. Es como cuando eres el hermano menor: siempre te culpan a ti”, comentó, comparando el incidente con una pelea entre hermanos, en la que el segundo siempre lleva la peor parte.

Una provocación con poco efecto

Más allá del momento de tensión, la verdadera respuesta de Curry llegó sobre la cancha. Con 26 puntos por partido en esta serie, y porcentajes de 51.4% en tiros de campo y 41% en triples, el líder de los Warriors ha demostrado que ni las provocaciones ni el marcaje férreo —repartido entre Brooks, Amen Thompson y Fred VanVleet— pueden sacarlo de ritmo. La defensa física de Houston ha sido constante, al límite del reglamento, pero Golden State ha encontrado la manera de contrarrestarla.

Ventaja moral y deportiva para los Warriors

La victoria por 109-106 en el Chase Center no solo colocó a los Warriors con ventaja de 3-1 en la serie, sino que también reforzó su mentalidad frente a un rival que ha intentado desestabilizarlos tanto física como psicológicamente. En este contexto, el altercado entre Curry y Brooks se transforma en una microbatalla que refleja una guerra mayor: la lucha por imponer un estilo y una narrativa en la serie.

Mientras los Rockets buscan instalarse como un equipo incómodo y combativo, los Warriors, con su experiencia y temple, siguen confiando en su juego colectivo y la genialidad de Curry para salir adelante. Si avanzan a la siguiente ronda, este episodio podría quedar como una anécdota más en la lista de desafíos superados por el equipo californiano.

Conclusión: carácter y liderazgo bajo presión

Stephen Curry, lejos de verse intimidado, reafirmó su liderazgo en uno de los momentos más tensos de la serie. Su respuesta no solo fue física, sino también simbólica: mostró que, aun siendo el objetivo de provocaciones, no se dejará pisotear ni distraer de su misión. Dillon Brooks, fiel a su estilo provocador, no logró más que alimentar el fuego competitivo del base estrella. Y en los playoffs, cuando el margen de error es mínimo, despertar al Curry competitivo puede ser la peor idea posible.

¿Podrán los Rockets dar vuelta esta serie o ya han sellado su destino al provocar al hombre equivocado? La respuesta está cerca, pero por ahora, el último en reír fue el más peligroso con la pelota en las manos.