Stephen Curry y Draymond Green agrandan su legado: otra vez verdugos de los Rockets Con una dominante victoria en el Juego 7, los Warriors volvieron a eliminar a los Houston Rockets y Curry y Green entraron a un exclusivo club histórico, reafirmando una dinastía que, pese a los cambios, aún impone respeto.

05/05/2025 · 09:16 AM

En una narrativa que parece repetirse con precisión de reloj suizo, los Golden State Warriors volvieron a hacer lo que mejor saben: sobrevivir y avanzar. Esta vez, lo hicieron a costa de unos Houston Rockets que soñaban con romper una maldición que ya dura una década. La victoria 103-89 en el Juego 7 no solo selló una nueva eliminación de los texanos, sino que también catapultó a Stephen Curry y Draymond Green a un club histórico de la NBA.

Con este triunfo, Curry y Green se convirtieron en apenas el vigésimo y vigésimo primer jugador en eliminar al mismo rival cinco veces en una serie de playoffs al mejor de siete, una estadística que refleja no solo longevidad, sino supremacía sistemática. En este caso, la víctima constante ha sido Houston, una franquicia que, desde los años de James Harden y Dwight Howard, hasta la nueva era con Alperen Sengun y Amen Thompson, no ha logrado descifrar la fórmula Warrior.

Una rivalidad marcada por la frustración de Houston

La historia reciente entre Warriors y Rockets es una de las más desiguales de la era moderna de la NBA. Desde aquel fatídico Juego 7 en 2018 donde los Rockets erraron 27 triples consecutivos, pasando por múltiples intentos con diferentes núcleos de jugadores, Houston ha visto sus sueños de campeonato estrellarse, casi invariablemente, contra Curry, Green y compañía.

Para los aficionados texanos, esta nueva eliminación tiene un sabor particularmente amargo. La esperanza estaba puesta en una plantilla joven, explosiva y con una defensa asfixiante. Pero la veteranía de Golden State volvió a imponerse. Stephen Curry, con su habitual sangre fría en los momentos cruciales, y Draymond Green, como siempre el termómetro emocional y táctico del equipo, lideraron junto a una pieza inesperada: Buddy Hield.

Buddy Hield, el héroe inesperado

Mientras todos los reflectores estaban sobre Curry y Butler, fue Hield quien se robó el show con 33 puntos y nueve triples convertidos. En el partido más importante de la temporada, el escolta demostró por qué fue una adquisición clave, explotando las grietas defensivas de Houston y manteniendo a flote a su equipo cuando más lo necesitaban.

Su actuación fue tan impactante que incluso Jimmy Butler, recién llegado a la Bahía, no pudo evitar bromear al respecto, reconociendo el papel crucial del tirador en esta victoria.

La constancia de una dinastía

La grandeza de los Warriors no se mide solo en títulos. También se expresa en la forma en que han sido capaces de evolucionar sin perder su esencia. Desde la explosión de la “era Splash Brothers” hasta los tiempos de Kevin Durant y ahora esta nueva etapa con una mezcla de juventud y experiencia, hay un patrón que se mantiene inalterable: cuando las luces están más brillantes, Curry y Green aparecen.

Y en el banquillo, Steve Kerr sigue siendo el maestro de orquesta. Su capacidad para ajustar estrategias, leer al rival y mantener unido al vestuario es uno de los factores menos reconocidos pero más importantes del éxito continuado del equipo.

¿Un capítulo más o el final de una era?

La gran pregunta tras esta victoria es si los Warriors tienen aún combustible en el tanque para ir más allá en estos playoffs. El desgaste físico y los años no pasan en vano, pero la experiencia y la confianza en los momentos de máxima tensión siguen siendo su carta más poderosa.

Para Houston, en cambio, es tiempo de reflexión. Su núcleo joven tiene futuro, pero el trauma de otra eliminación ante los Warriors podría dejar cicatrices profundas. Quizás la clave esté no solo en crecer como equipo, sino en exorcizar, de una vez por todas, a los fantasmas de Curry y Green.

Stephen Curry y Draymond Green han reescrito la historia de la NBA no solo con títulos, sino con dominio sostenido sobre rivales que alguna vez soñaron con destronarlos. Esta nueva hazaña ante los Rockets no solo reafirma su legado, sino que vuelve a colocar a los Warriors como un contendiente serio. Mientras tanto, Houston sigue atrapado en un bucle del que parece no poder escapar, al menos mientras esa dupla histórica siga vestida de azul y dorado.

¿Podrán los Warriors seguir desafiando al tiempo y sorprender al resto del Oeste? ¿O esta será su última gran actuación? Por ahora, lo único cierto es que los Rockets, otra vez, han sido testigos del poder de una dinastía que se niega a morir.