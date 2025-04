Stephen Curry y la broma con Jimmy Butler que esconde una gran verdad Los Warriors y su maldición del Play-in.

Mientras Golden State se prepara para otro desafío en el Play-In, Stephen Curry recuerda entre risas la estrategia de Jimmy Butler… pero detrás de la broma hay una advertencia: los Warriors aún no han ganado ni una sola vez en este formato. ¿Será esta la oportunidad para romper el maleficio?

Los Golden State Warriors están de regreso en el siempre incierto terreno del Torneo Play-In de la NBA. La derrota por 124-119 frente a Los Angeles Clippers en el último partido de la temporada regular los empujó a esta zona de eliminación directa, donde tendrán que enfrentar a los Memphis Grizzlies para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada. En el horizonte, si ganan, aparece otro rival: los Houston Rockets. Si pierden, la ruta se complica aún más.

En medio de este panorama, Stephen Curry soltó una broma que se volvió viral y que, sin querer, reflejó la cruda realidad que vive el equipo en esta instancia: “Bromeábamos la semana pasada”, dijo Curry a 95.7 The Game, “Jimmy (Butler) se fue al Play-In empacando para dos meses. Ojalá nosotros también tengamos esa oportunidad. Lo que aprendimos es que hay que ganar. No hemos tenido buenos resultados ahí”.

La referencia no es casual. Butler, ahora compañero de equipo de Curry en los Warriors tras su llegada en la fecha límite de traspasos, vivió en 2023 una de las gestas más épicas del Play-In: clasificó con el Heat desde esta etapa y los llevó hasta las Finales de la NBA, donde enfrentaron a los Denver Nuggets. Butler apostó a lo grande desde el principio, con maletas cargadas para toda la postemporada. Una muestra de mentalidad y confianza que hoy parece lejana para un equipo como Golden State, que arrastra un decepcionante 0-3 en el Play-In desde su implementación en 2021.

Una historia de frustración en el Play-In

El torneo, diseñado para aumentar la competitividad en la recta final de la temporada, ha sido una pesadilla constante para los Warriors. A pesar del liderazgo de Curry, el talento de Draymond Green, y ahora la incorporación de Butler, el equipo no ha podido traducir su experiencia en victorias cuando más lo necesitan. Cada participación previa ha terminado con eliminaciones prematuras, algo que contrasta con su dinastía construida sobre el dominio en series largas y profundas.

Esta vez, sin embargo, hay un aire distinto. Desde la llegada de Butler, Golden State ha experimentado un repunte notorio, mejorando su defensa, su competitividad y su cohesión en cancha. Aunque la derrota frente a los Clippers los dejó en una posición incómoda, la sensación general es que el equipo está mejor armado para competir.

Un camino lleno de obstáculos

Si los Warriors no logran vencer a los Grizzlies, todavía tendrán una segunda oportunidad: enfrentarán al ganador del duelo entre Sacramento Kings y Dallas Mavericks por el último boleto a los playoffs. El premio: medirse en primera ronda ante el sembrado número uno del Oeste, el sorprendente Oklahoma City Thunder.

Ninguna ruta es sencilla. Curry lo sabe. Green también. Pero tal vez el más consciente de lo que se necesita para salir con vida del Play-In es precisamente Butler, quien ha demostrado que no importa el punto de partida cuando se tiene el temple necesario.

¿Un nuevo capítulo en la historia de los Warriors?

El equipo de Steve Kerr aún tiene armas, experiencia y motivación para reescribir su historia reciente en el Play-In. Aunque este formato les ha sido esquivo, una victoria puede cambiarlo todo. Más aún si logran encender su juego en el momento preciso, como lo han hecho tantas veces en el pasado.

Y si quieren inspiración, no necesitan mirar muy lejos. La estrategia de Butler —una maleta para dos meses y la convicción de que se puede llegar lejos desde abajo— no solo es una broma de vestuario. Es un mensaje claro: la postemporada empieza ahora, y quien no esté preparado para la guerra, mejor ni se presente.

¿Será este el año en que los Warriors finalmente descifren el misterio del Play-In? ¿O seguirán atrapados en el ciclo de frustraciones? Lo sabremos en los próximos días, pero una cosa es segura: Curry y compañía ya no se toman este torneo como una formalidad. Ahora lo viven como lo que realmente es: una batalla por la supervivencia.