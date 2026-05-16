Stephon Castle solo está en su segunda temporada en la NBA. Pero este viernes por la noche en el Target Center de Minneapolis, jugó con la aplomo de un veterano que ha ganado campeonatos.

Los Spurs de San Antonio eliminaron a los Timberwolves de Minnesota con una actuación histórica de Castle — 32 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias con 65% de efectividad en la victoria 139-109 — y avanzan a las Finales de la Conferencia Oeste por primera vez en nueve años.

El récord histórico de Castle

A solo 21 años, Castle se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar al menos 30 puntos, capturar 10 rebotes, conectar al menos 5 triples y disparar al 65% de efectividad en un partido de playoffs.

Una combinación estadística que no tiene precedentes para alguien de su edad en la postemporada.

El apoyo del equipo

Castle no estuvo solo. Los Spurs tuvieron contribuciones de todo el roster:

| Jugador | Puntos | Asistencias | Destacado |

| Stephon Castle | 32 | 6 | 11 rebotes, 65% FG |

| De’Aaron Fox | 21 | 9 | Motor del equipo |

| Dylan Harper | 15 | — | Desde el banco |

| Victor Wembanyama | 19 | — | Noche más discreta |

La confianza de un equipo que sabe que está adelantado

Castle no ocultó su confianza de cara al siguiente reto — las Finales del Oeste ante los Thunder de Oklahoma City, campeones defensores:

“Sabíamos que probablemente estábamos adelantados en el calendario desde diciembre del año pasado. Ellos son los campeones defensores. Sabemos que va a ser difícil eliminarlos, pero creo que somos bastante confiados de que podemos hacerlo.”

El rival: Oklahoma City Thunder

Los Spurs tendrán una cita con los Thunder de Oklahoma City — campeones defensores y el equipo más dominante de la temporada regular — en las Finales de la Conferencia Oeste. El Juego 1 se jugará en Oklahoma City este lunes a las 8:30 PM ET.

San Antonio llega con impulso, con Wembanyama en plena forma y ahora con Castle demostrando que puede ser una figura en los momentos más grandes.

Los Spurs están de vuelta en la élite. Y apenas están comenzando.