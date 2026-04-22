¡Suéltalo, Stephen A.! “Dejen el bulto y metan la bola”: El ataque sin piedad contra Karl-Anthony Towns y sus “besitos” ¿Celebrando mientras el rancho se quema? El polémico analista de ESPN, Stephen A. Smith, barrió el piso con Karl-Anthony Towns tras el colapso de los Knicks ante Atlanta. En Nueva York no perdonan que KAT ande tirando "besitos" al aire después de un triple, mientras los Hawks le remontaban 12 puntos en la cara. ¿Es Towns un jugador de redes sociales o tiene la "grasa" para ganar en los Playoffs? ¡El Madison Square Garden está que arde!

En Nueva York, la paciencia es más corta que un juego de 21 en una cancha de barrio. Los Knicks tenían el Juego 2 en el bolsillo, ganando por 12 al entrar al último cuarto, pero lo que siguió fue un desastre monumental que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sin embargo, para Stephen A. Smith, lo peor no fue la derrota, sino el “show” innecesario de nuestro Karl-Anthony Towns.

“¿Qué diablos estás haciendo, KAT?”

Durante el programa First Take, Smith se desahogó como solo él sabe hacerlo, criticando la costumbre del dominicano de celebrar cada canasto como si fuera el séptimo juego de la final.

“Tienen a estos tipos tirando besos cuando meten un triple”, gritó Smith. “Entiendo que Jalen Brunson lo haga, pero KAT y todo ese soplido… parece que tiene un hot dog o una hamburguesa caliente y le está soplando. ¿Qué diablos estás haciendo?”.

Para el fanático dominicano que sabe que en los Playoffs se juega con “el cuchillo en la boca”, ver a Towns celebrando mientras los Hawks de CJ McCollum devoraban la ventaja de los Knicks cayó como una patada en el estómago.

Desaparecido en acción: El “Fantasma” del último cuarto

Lo polémico es que, después de tanto “viento” y celebraciones, Towns apenas tiró dos veces al aro en todo el cuarto periodo. Stephen A. y su compañero “Mad Dog” Russo calificaron la actuación como “vergonzosa”. Mientras los Knicks se quedaban sin ideas, la banca no aportaba nada y el coach Mike Brown inventaba con alineaciones raras, KAT se esfumó.

¿Kisses o Canastos?

La serie se muda a Atlanta empatada 1-1 y la presión sobre el dominicano es asfixiante. En los colmados de la capital se comenta lo mismo: “Mucho bulto y poca acción”. Si los Knicks caen en un hoyo de 3-1, los besitos de Towns serán recordados como el símbolo de un equipo que se creyó campeón antes de tiempo.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Tiene razón Stephen A. en que KAT debe dejar el “show” y ponerse serio, o el analista se pasó de la raya con el dominicano? ¡Se puso buena la cosa y en Atlanta no habrá besos para nadie!