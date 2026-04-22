¡Susto de muerte en Oklahoma! Shai Gilgeous-Alexander se dobla la mano y pone a temblar los Playoffs ¿Se rompió el MVP? El corazón de los fanáticos del Thunder se detuvo cuando Shai Gilgeous-Alexander, el hombre que tiene la "para" en la NBA, sufrió un choque brutal que dejó sus dedos doblados de forma aterradora. En una noche donde los Suns buscaban sangre, la estrella de OKC tuvo que jugar con el dolor a cuestas. ¿Podrá Shai seguir cargando al equipo o se le acabó el gas a los vigentes campeones? ¡En RD ya estamos en oración por esa mano zurda!

En los Playoffs de la NBA, un segundo lo cambia todo, y anoche casi presenciamos una tragedia deportiva. Apenas arrancaba el Juego 2 entre el Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns, cuando el actual MVP de la liga y de las Finales, Shai Gilgeous-Alexander, nos dio el susto del año.

Faltando casi nueve minutos del primer cuarto, Shai atacó el aro con la agresividad que lo caracteriza, falló la bandeja y, al caer, su mano izquierda chocó contra el piso de una manera que puso a todo el mundo a gritar. Las cámaras lentas no mienten: los dedos de su mano zurda se doblaron hacia atrás de una forma que a cualquiera de nosotros nos mandaría directo a la emergencia de la Plaza de la Salud.

Jugando con el corazón en la mano (literalmente)

Lo polémico no fue el golpe, sino lo que vino después. Shai se quedó en cancha agarrándose la mano, con una cara de dolor que no podía ocultar. En el primer tiempo fuera, el cuerpo técnico le dio “mantenimiento” a esos dedos, y lo que más llamó la atención fue la orden del capitán: “¡No me choquen esa mano!”.

Le pidió a sus compañeros que ni por cortesía le tocaran la mano izquierda. Aun así, el tipo demostró por qué es el mejor del negocio ahora mismo. Tras fallar sus primeros tres tiros antes del susto, regresó encendido y metió 5 de sus siguientes 6 intentos, terminando el cuarto con 11 puntos. ¡Eso es tener “grasa” en las venas!

¿Riesgo innecesario?

Aquí es donde se arma el debate en la peña. ¿Debería el Thunder arriesgar a su máxima estrella apenas empezando la serie? Oklahoma es un equipo profundo, pero todos sabemos que sin Shai, ese barco no llega a puerto. Verlo agarrándose la mano después de cada canasto nos dice que la cosa no está al 100%.

En los colmados de la capital dominicana el veredicto es claro: “Si Shai se para, se para la liga”. La NBA necesita a su estrella sana, pero contra unos Suns que no perdonan, jugar herido es como ir a un duelo de cuchillos con las manos amarradas.

La pregunta para los fiebruses es obligatoria: ¿Es Shai el tipo más duro de la liga por seguir jugando así, o el Thunder está jugando con fuego y se puede quemar? ¡Sigan pegados, que esto pica y se extiende!