Los Timberwolves de Minnesota llegan al Juego 6 de las semifinales de la Conferencia Oeste al borde de la eliminación — y ahora con una nueva preocupación en el reporte de lesiones. El ala Terrence Shannon Jr. fue listado oficialmente como cuestionable para el partido de este viernes ante los Spurs de San Antonio por una contusión en la cabeza, según confirmó el insider de ClutchPoints Brett Siegel.

Shannon fue una adición tardía al reporte de lesiones — una señal de que la situación surgió recientemente y que su disponibilidad es genuinamente incierta.

Por qué su ausencia importa

Shannon Jr. no es un nombre de marquesina, pero se ha convertido en una pieza clave del banco de Minnesota en estos playoffs. Sus números en la postemporada hablan de un jugador que ha dado un salto enorme respecto a su temporada de novato:

| Estadística | Playoffs 2026 |

| Puntos | 10.6 — máximo de carrera en playoffs |

| Rebotes | 2.6 |

| Asistencias | 1.4 |

| Minutos | 22+ por partido |

| FT% | 90% |

El salto de 6 minutos por partido en su año de novato a más de 22 en estos playoffs refleja la confianza que el entrenador Chris Finch ha depositado en él. Aunque su efectividad desde el campo (38%) y el triple (24.1%) no ha sido la mejor, su energía, defensa y capacidad de llegar a la línea de tiro libre lo hacen valioso.

Minnesota ya está corto de efectivos

La posible baja de Shannon llega en el peor momento para unos Timberwolves que ya vienen sufriendo por las lesiones. Donte DiVincenzo se perdió el resto de la postemporada tras desgarrarse el tendón de Aquiles en la primera ronda — una baja enorme para el sistema de Minnesota.

Perder también a Shannon en el Juego 6 dejaría a Finch con opciones muy limitadas en la rotación, especialmente en un partido donde Anthony Edwards necesitará el máximo apoyo posible para mantener viva la temporada.

Lo que está en juego

Los Timberwolves necesitan ganar el Juego 6 esta noche en Minneapolis para forzar un Juego 7 en San Antonio. Los Spurs lideran la serie 3-2 y están a una victoria de las Finales de Conferencia Oeste ante los Thunder de Oklahoma City.

Victor Wembanyama viene de una actuación histórica en el Juego 5 con 39 puntos y 15 rebotes. Minnesota necesita a todos sus jugadores disponibles — y la posible ausencia de Shannon complica aún más un panorama ya difícil.