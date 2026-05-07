El Madison Square Garden volvió a ser escenario de baloncesto, celebración y glamour este miércoles. Los Knicks de Nueva York vencieron 108-102 a los 76ers de Filadelfia en el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Este, tomando una ventaja de 2-0 en la serie. Y entre los que más celebraron al final del partido estuvieron dos de los rostros más reconocibles del mundo del entretenimiento: Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

La noche de cita en el Garden

Chalamet y Jenner eligieron el Madison Square Garden para su noche de cita — y no se arrepintieron. Sentados en primera fila con vista al terreno de juego, vivieron un partido mucho más disputado que el Juego 1, donde los Knicks habían aplastado a los 76ers 137-98.

Esta vez, Filadelfia peleó. Los 76ers tomaron la delantera en varios momentos del partido y mantuvieron la tensión hasta el final. Pero los Knicks encontraron la manera de ganar 108-102 y consolidar su dominio en la serie.

Al pitazo final, Chalamet y Jenner se levantaron de sus asientos y bajaron a la cancha para abrazar a Karl-Anthony Towns — el dominicano que está siendo una de las figuras de la postemporada de Nueva York.

Timothée and Kylie congratulating KAT after the Knicks go up 2-0 👏 pic.twitter.com/9e3V8NyHuf — Sports Illustrated (@SInow) May 7, 2026

Jordyn Woods también celebró

La escena fue aún más emotiva porque Jordyn Woods, prometida de Towns, también estaba presente en el Garden. Al final del partido, Woods y Jenner se fundieron en un abrazo en la cancha mientras celebraban la victoria de los Knicks.

Una imagen que mezcló deporte, amor y amistad en uno de los estadios más icónicos del mundo.

Chalamet, el fan número uno de los Knicks

El actor, que actualmente protagoniza la campaña publicitaria del Mundial 2026 junto a Messi y Bad Bunny, ha demostrado esta postemporada que su amor por los Knicks es completamente genuino. Ya estuvo presente en el Juego 5 de la primera ronda contra los Hawks el 28 de abril, y en el Juego 1 de esta serie contra los 76ers eligió el Garden sobre la Met Gala — el evento de moda más importante del año.

Jenner, en cambio, sí asistió a la Met Gala junto a sus hermanas Kendall Jenner y Kim Kardashian y su madre Kris Jenner. Pero para el Juego 2, eligió estar al lado de Chalamet en el Garden.

Towns quiere mejorar

A pesar de la victoria, el propio Karl-Anthony Towns reconoció que tiene cosas por mejorar. El dominicano fue a los bancos por faltas en momentos clave del partido, algo que él mismo calificó como inaceptable:

“No quiero poner a mi equipo en esa posición otra vez, así que tengo que hacerlo mejor.”

Y añadió sobre su mentalidad competitiva:

“Soy competitivo y quería estar ahí ayudando a mi equipo a ganar. Estaba decepcionado por la falta, pero confiaba en el cuerpo técnico cuando me dijeron que volvería en el cuarto cuarto y que estuviera listo.”

Los Knicks, en control

Con la ventaja de 2-0, los Knicks viajan ahora a Filadelfia para los Juegos 3 y 4. Una posición de fuerza que, combinada con la racha histórica que traen — tres victorias consecutivas en playoffs por más de 25 puntos — los convierte en los favoritos claros para avanzar a las Finales de Conferencia.

El Garden celebró. Chalamet abrazó a Towns. Y los Knicks siguen soñando en grande.