El Madison Square Garden volvió a ser escenario de baloncesto, celebración y glamour este miércoles. Los Knicks de Nueva York vencieron 108-102 a los 76ers de Filadelfia en el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Este, tomando una ventaja de 2-0 en la serie. Y entre los que más celebraron al final del partido estuvieron dos de los rostros más reconocibles del mundo del entretenimiento: Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

La noche de cita en el Garden

Chalamet y Jenner eligieron el Madison Square Garden para su noche de cita — y no se arrepintieron. Sentados en primera fila con vista al terreno de juego, vivieron un partido mucho más disputado que el Juego 1, donde los Knicks habían aplastado a los 76ers 137-98.

Esta vez, Filadelfia peleó. Los 76ers tomaron la delantera en varios momentos del partido y mantuvieron la tensión hasta el final. Pero los Knicks encontraron la manera de ganar 108-102 y consolidar su dominio en la serie.

Al pitazo final, Chalamet y Jenner se levantaron de sus asientos y bajaron a la cancha para abrazar a Karl-Anthony Towns — el dominicano que está siendo una de las figuras de la postemporada de Nueva York.

Jordyn Woods también celebró

La escena fue aún más emotiva porque Jordyn Woods, prometida de Towns, también estaba presente en el Garden. Al final del partido, Woods y Jenner se fundieron en un abrazo en la cancha mientras celebraban la victoria de los Knicks.

Una imagen que mezcló deporte, amor y amistad en uno de los estadios más icónicos del mundo.

Chalamet, el fan número uno de los Knicks

El actor, que actualmente protagoniza la campaña publicitaria del Mundial 2026 junto a Messi y Bad Bunny, ha demostrado esta postemporada que su amor por los Knicks es completamente genuino. Ya estuvo presente en el Juego 5 de la primera ronda contra los Hawks el 28 de abril, y en el Juego 1 de esta serie contra los 76ers eligió el Garden sobre la Met Gala — el evento de moda más importante del año.

Jenner, en cambio, sí asistió a la Met Gala junto a sus hermanas Kendall Jenner y Kim Kardashian y su madre Kris Jenner. Pero para el Juego 2, eligió estar al lado de Chalamet en el Garden.

Towns quiere mejorar

A pesar de la victoria, el propio Karl-Anthony Towns reconoció que tiene cosas por mejorar. El dominicano fue a los bancos por faltas en momentos clave del partido, algo que él mismo calificó como inaceptable:

“No quiero poner a mi equipo en esa posición otra vez, así que tengo que hacerlo mejor.”

Y añadió sobre su mentalidad competitiva:

“Soy competitivo y quería estar ahí ayudando a mi equipo a ganar. Estaba decepcionado por la falta, pero confiaba en el cuerpo técnico cuando me dijeron que volvería en el cuarto cuarto y que estuviera listo.”

Los Knicks, en control

Con la ventaja de 2-0, los Knicks viajan ahora a Filadelfia para los Juegos 3 y 4. Una posición de fuerza que, combinada con la racha histórica que traen — tres victorias consecutivas en playoffs por más de 25 puntos — los convierte en los favoritos claros para avanzar a las Finales de Conferencia.

El Garden celebró. Chalamet abrazó a Towns. Y los Knicks siguen soñando en grande.

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