Tobias Harris asume su rol de ‘Unc’ en unos Pistons que buscan el Juego 7 El veterano de 15 temporadas bromea sobre ser el más viejo del equipo, pero advierte que para eliminar al Orlando Magic deben dominar los rebotes y cuidar el balón.

¡Hay respeto para el veterano! Los Detroit Pistons se encuentran contra la pared en su serie de primera ronda contra el Orlando Magic, y todas las miradas están puestas en el hombre de la experiencia: Tobias Harris. A sus 33 años, el delantero se ha ganado el apodo de “Unc” (Tío) entre el joven núcleo de Detroit, y antes del Juego 6, Harris dejó claro que la clave no es solo la táctica, sino la mentalidad.

El consejo del “Tío” Tobias

En una entrevista con Allie Clifton de NBA on Prime, Harris soltó una sonrisa al ser recordado como el “abuelo” del grupo, pero rápidamente se puso en modo “playoffs”. Según él, Detroit tiene tres misiones sagradas para forzar el Juego 7:

Dominar las tablas: “Ganar la batalla de los rebotes es vital”. Cuidar la “naranja”: “Limitar las pérdidas de balón ha sido nuestro tema todo el año”. Gozarse el juego: “Disfruten el momento, sonrían. Esto es baloncesto, hagamos lo que hemos hecho toda la vida”.

Los números del veterano

Aunque su puntería desde la línea de tres ha estado “fría” (apenas un 16.7%), el aporte general de Harris ha sido el motor de los Pistons en esta postemporada:

Puntos: 19.8 por partido.

Rebotes: 7.6 por encuentro.

Defensa: 1.6 robos y 1.0 bloqueos por juego.

Territorio desconocido para Detroit

Para estos jóvenes Pistons, estar en una situación de “ganar o irse a casa” es algo nuevo, pero Harris sabe que su producción será el termómetro del equipo. Si Tobias logra ajustar la mira desde la larga distancia y mantener su agresividad en la pintura, los fanáticos en Detroit podrían tener su anhelado Juego 7 en casa.

¿Ustedes creen que la experiencia de “Unc” Tobias sea suficiente para frenar al joven y hambriento equipo de Orlando? ¿O es que a los Pistons les falta más que solo consejos de veterano para remontar esta serie?