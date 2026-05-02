“Todavía lo estoy soñando”: El increíble relato de RJ Barrett tras su heroico tiro para salvar a los Raptors ¡El muchacho de casa lo hizo realidad y Toronto no ha dormido! No fue un tiro cualquiera; fue el tiro que todo niño en Canadá sueña con meter en el patio de su casa, y RJ Barrett lo hizo en el escenario más grande.