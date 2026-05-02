En un final de película, el hijo de Toronto encestó un triple de locura con un segundo en el reloj para vencer a Cleveland y evitar la eliminación. Barrett confiesa que el momento fue tan surrealista que aún no asimila lo que acaba de hacer.
¡Piel de gallina en el Scotiabank Arena! Los Toronto Raptors estaban contra la espada y la pared, pero su hijo pródigo, RJ Barrett, tenía otros planes. Con el juego empatado y el reloj agonizando en tiempo extra, Barrett clavó un triple que selló la victoria 112-110 sobre los Cleveland Cavaliers, forzando un Juego 7 y desatando la locura en su ciudad natal.
Un guión de película
Para Barrett, nacido y criado en Toronto, este momento fue la culminación de un sueño de infancia. “Todavía lo estoy soñando”, confesó un emocionado RJ en la rueda de prensa tras el partido. El coach Darko Rajakovic incluso sugirió que esto parecía una profecía cumplida: el chico de la casa salvando al equipo en el momento de mayor presión.
La clave: La confianza de Scottie Barnes
Aunque Barrett se llevó la gloria, no se olvidó de darle crédito a su socio de mil batallas. Fue Scottie Barnes quien atrajo la marca de Evan Mobley y, en lugar de forzar el tiro, confió en Barrett para el pase de salida:
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El pase de la fe: “El crédito es para Scottie por confiar en mí en ese momento”, dijo Barrett.
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De la sequía a la gloria: RJ no había encestado nada en todo el cuarto periodo ni en la prórroga hasta ese último segundo. Terminó con un discreto 8 de 21 de campo, pero metió el canasto que realmente importaba.
Próxima parada: “The Land”
Con la serie empatada 3-3, los Raptors han logrado lo que parecía imposible tras verse debajo. Ahora regresan a Cleveland con todo el momentum del mundo. Si Barrett y Barnes logran mantener esa química, Toronto podría completar una de las remontadas más memorables en la historia reciente de la franquicia.
¿Ustedes creen que los Raptors tienen el “mambo” necesario para ir a Cleveland y ganar el Juego 7 tras esta inyección de adrenalina? ¿Es este el momento en que RJ Barrett se consagra definitivamente como la cara de Toronto?