La NBA sacudió los cimientos del baloncesto profesional al dictaminar una de las sanciones disciplinarias y financieras más severas de su historia moderna. Casi un año después de iniciar formalmente una investigación independiente —detonada por revelaciones del podcast Pablo Torre Finds Out y ejecutada por la firma legal neoyorquina Wachtell, Lipton, Rosen & Katz—, el comisionado Adam Silver y la oficina de la liga castigaron con dureza a Los Angeles Clippers y a su propietario Steve Ballmer por violar las reglas de elusión del tope salarial (salary cap circumvention) contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CBA).
El informe de 36 páginas presentado por los investigadores concluyó que existió un patrón sistemático de mala conducta. La directiva de los Clippers facilitó acuerdos de patrocinio fuera de cancha para Kawhi Leonard a través de cuatro empresas directamente vinculadas a la organización (incluida la firma Aspiration), además de cubrir gastos personales para el jugador y su representante y tío, Dennis Robertson.
Las sanciones: golpe histórico al futuro de la franquicia
El paquete de penalizaciones anunciado por la NBA incluye repercusiones deportivas, económicas y administrativas inmediatas:
Pérdida de cinco selecciones consecutivas del draft: Los Clippers perderán sus selecciones de primera ronda de 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033. Cabe precisar que la selección de primera ronda de 2029 despojada corresponde a la que adquirieron de los Indiana Pacers en el traspaso de Ivica Zubac, ya que el intercambio con los Philadelphia 76ers para ese mismo año se mantiene bajo sus condiciones originales.
Multa de 30 millones de dólares: Destinada directamente a la organización de los Clippers.
Suspensión de un año a Steve Ballmer: El propietario queda apartado de toda actividad ligada a la franquicia y la liga tras comprobarse que aprobó acuerdos comerciales como condición previa para que se firmaran patrocinios con Leonard. Durante su ausencia, Dennis Wong (gobernador alterno y dueño del 1% del equipo) asumirá el mando interino.
Suspensión de un año a Gillian Zucker: La presidenta de operaciones de negocios del equipo fue suspendida sin goce de sueldo por su culpabilidad directa en los acuerdos y por brindar testimonios falsos a los investigadores.
Suspensión de seis meses a Lawrence Frank: El presidente de operaciones de baloncesto fue inhabilitado sin salario tras autorizar gastos indebidos incurridos por Leonard y su círculo cercano.
Auditoría de cinco años: La organización quedará bajo un estricto programa de monitoreo y cumplimiento supervisado por la liga.
Medidas individuales: Dennis Robertson tiene prohibido vincularse o negociar con equipos de la NBA por cinco años, mientras que Kawhi Leonard deberá abonar una multa de 700.000 dólares.
Con estas decisiones, la franquicia totaliza 10 selecciones de primera ronda entregadas o perdidas a lo largo de los años en relación con la era de Kawhi Leonard, periodo donde el conjunto angelino apenas logró clasificar una sola vez a las Finales de la Conferencia Oeste.
La defensa de los Clippers y el panorama para Kawhi Leonard
Tras hacerse oficial el dictamen, la directiva de los Clippers rechazó de manera rotunda las conclusiones mediante un comunicado público, catalogando el proceso de “parcializado” y anunciando que recurrirán a todas las instancias legales y arbitrales posibles para defender su inocencia.
Por su parte, Kawhi Leonard emerge de la tormenta prácticamente indemne. Su multa representa apenas un aproximado del 1.4% de su salario proyectado para la temporada 2026-27, no sufrió sanciones sobre sus derechos contractuales (Bird Rights) ni anulación de contrato, como sí ocurrió en el recordado precedente de Joe Smith y los Minnesota Timberwolves en el año 2000.
El acuerdo de traspaso que enviará a Leonard a los Toronto Raptors —a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda (2031 y 2033), un intercambio en 2027 y dos selecciones de segunda ronda— permaneció congelado por mutuo acuerdo a la espera del fallo y todo apunta a que se oficializará antes del inicio del campamento de entrenamientos a finales de septiembre, dejando a Leonard listo para acordar una extensión por dos años y 123.7 millones de dólares con el equipo canadiense.