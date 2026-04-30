Los Playoffs de la NBA 2026 no son para los débiles de corazón, y el duelo entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers alcanzó su punto de ebullición. Durante la derrota de los canadienses 125-120, el alero estrella RJ Barrett y el veterano James Harden protagonizaron un tenso careo que casi termina en una batalla campal.
El incidente ocurrió cuando Barrett se acercó a la banda para recoger el balón, topándose con un Harden que invadió la zona de la banca de los Raptors. Hubo empujones, palabras fuertes y ambos equipos tuvieron que saltar a la cancha para separar a los protagonistas.
La sentencia de Barrett: “No me importa quién sea”
Tras el partido, Barrett no se guardó nada al ser cuestionado por Josh Lewenberg de TSN Sports sobre lo sucedido con “La Barba”:
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Sin filtros: “Todo lo tomo como una falta de respeto. No camines hacia nuestra banca a recoger el balón”, sentenció Barrett desde el podio.
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Respeto a un lado: Aunque reconoció la trayectoria de su rival, dejó claro que en la postemporada no hay amigos: “James Harden es alguien por quien tengo un respeto tremendo… pero a quién le importa eso ahora mismo”.
Duelo de titanes en la hoja de anotación
A pesar del roce, ambos jugadores mantuvieron la cabeza en el juego y entregaron actuaciones estelares:
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RJ Barrett: Firmó un imponente doble-doble con 25 puntos y 12 rebotes en 38 minutos, liderando el ataque de Toronto junto a los jóvenes Ja’Kobe Walter (20 pts) y Jamal Shead (18 pts).
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James Harden: Fue el verdugo de los Raptors con 23 puntos (7-13 de campo) y cuatro triples, quedando a solo un rebote del doble-doble. Evan Mobley igualó sus 23 tantos para poner a Cleveland a un paso de la gloria.
Contra la pared en el Scotiabank Arena
Con esta derrota, los Raptors regresan a Toronto con la serie cuesta arriba y los Cavaliers (cuartos sembrados) tienen la oportunidad de cerrar la eliminatoria este viernes. Barrett y compañía necesitarán más que garra para frenar a un equipo de Cleveland que parece haber descifrado el esquema defensivo de los canadienses.
¿Cree usted que el “fuego” de RJ Barrett será suficiente para encender a la fanaticada en Toronto y forzar un séptimo juego, o la veteranía de Harden terminará por apagar las esperanzas de los Raptors este viernes? .