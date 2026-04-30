“Todo lo tomo como una falta de respeto”: RJ Barrett estalla tras su altercado con James Harden La serie entre los Raptors y los Cavaliers se puso "color de hormiga" este miércoles tras un encontronazo físico entre RJ Barrett y el veterano James Harden. Lo que comenzó como una disputa por el balón terminó con las bancas vaciadas y un mensaje desafiante del canadiense que ya recorre las redes. ¿Podrá Toronto canalizar esta furia para evitar la eliminación en casa?

Los Playoffs de la NBA 2026 no son para los débiles de corazón, y el duelo entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers alcanzó su punto de ebullición. Durante la derrota de los canadienses 125-120, el alero estrella RJ Barrett y el veterano James Harden protagonizaron un tenso careo que casi termina en una batalla campal.

El incidente ocurrió cuando Barrett se acercó a la banda para recoger el balón, topándose con un Harden que invadió la zona de la banca de los Raptors. Hubo empujones, palabras fuertes y ambos equipos tuvieron que saltar a la cancha para separar a los protagonistas.

La sentencia de Barrett: “No me importa quién sea”

Tras el partido, Barrett no se guardó nada al ser cuestionado por Josh Lewenberg de TSN Sports sobre lo sucedido con “La Barba”:

Sin filtros: “Todo lo tomo como una falta de respeto. No camines hacia nuestra banca a recoger el balón” , sentenció Barrett desde el podio.

Respeto a un lado: Aunque reconoció la trayectoria de su rival, dejó claro que en la postemporada no hay amigos: “James Harden es alguien por quien tengo un respeto tremendo… pero a quién le importa eso ahora mismo”.

Duelo de titanes en la hoja de anotación

A pesar del roce, ambos jugadores mantuvieron la cabeza en el juego y entregaron actuaciones estelares:

RJ Barrett: Firmó un imponente doble-doble con 25 puntos y 12 rebotes en 38 minutos, liderando el ataque de Toronto junto a los jóvenes Ja’Kobe Walter (20 pts) y Jamal Shead (18 pts).

James Harden: Fue el verdugo de los Raptors con 23 puntos (7-13 de campo) y cuatro triples, quedando a solo un rebote del doble-doble. Evan Mobley igualó sus 23 tantos para poner a Cleveland a un paso de la gloria.

Contra la pared en el Scotiabank Arena

Con esta derrota, los Raptors regresan a Toronto con la serie cuesta arriba y los Cavaliers (cuartos sembrados) tienen la oportunidad de cerrar la eliminatoria este viernes. Barrett y compañía necesitarán más que garra para frenar a un equipo de Cleveland que parece haber descifrado el esquema defensivo de los canadienses.

¿Cree usted que el “fuego” de RJ Barrett será suficiente para encender a la fanaticada en Toronto y forzar un séptimo juego, o la veteranía de Harden terminará por apagar las esperanzas de los Raptors este viernes? .