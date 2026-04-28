¡Todo o nada en el Madison! Los Knicks y KAT se juegan la vida ante los Hawks Tras empatar la serie en Atlanta con una exhibición de coraje, los Knicks regresan a casa para un Juego 5 que definirá si este equipo tiene madera de campeón o si el sueño de James Dolan se convierte en pesadilla. Karl-Anthony Towns tiene la llave del éxito, pero los Hawks no piensan entregar la serie sin pelear hasta el último aliento. ¡Es ganar o empezar a empacar las maletas!

La presión en Nueva York ha llegado a niveles estratosféricos. Tras verse contra las cuerdas (2-1), los Knicks de Nueva York sacaron su versión más feroz el sábado pasado para vencer a los Hawks de Atlanta 114-98 y empatar la serie de primera ronda 2-2. Ahora, el Juego 5 de este martes en el Madison Square Garden no es solo un partido más: es la prueba de fuego para un proyecto diseñado exclusivamente para llegar a las Finales de la NBA.

Karl-Anthony Towns: El playmaker inesperado

Con Jalen Brunson lidiando con la asfixiante defensa de Atlanta, fue Karl-Anthony Towns quien tomó las riendas en el Juego 4. El dominicano no solo anotó, sino que registró un triple-doble vital (20 pts, 10 reb, 10 ast), demostrando que su visión de juego es el arma secreta para desbloquear la ofensiva de Mike Brown.

“Estamos intentando encontrar diferentes formas de darle el balón a KAT”, explicó el coach Brown. “Ya sea en el poste alto o en la pintura, necesitamos que toque el balón temprano para que su confianza crezca y obligue a la defensa de los Hawks a abrirse”.

Josh Hart: El “corazón” de la defensa

Si Towns es el motor ofensivo, Josh Hart es el ancla defensiva. Al más puro estilo de Draymond Green, Hart fue el encargado de secar a CJ McCollum y Jalen Johnson en el último encuentro. Su intensidad en la presión sobre el balón será crucial para frenar el contraataque de Atlanta este martes. “Cuando él se enfoca, es fabuloso; necesitamos cada gota de su energía”, añadió Brown.

Mike Brown bajo la lupa

Tras sustituir a Tom Thibodeau, Mike Brown sabe que en Nueva York no se aceptan excusas. El dueño James Dolan ha sido claro: el objetivo es la Final de la NBA. Brown ya demostró que no le tiembla el pulso para ajustar las rotaciones, dándole más minutos a Miles McBride y Jordan Clarkson en detrimento de un Mikal Bridges que sigue buscando su ritmo.

¿Podrán los Knicks mantener la intensidad en el MSG y ponerse a un paso de las semifinales, o los Hawks darán la sorpresa y silenciarán la catedral del baloncesto?