Hizo todo tipo de bromas, pero a la hora de hablar de las cualidades del argentino dejó en claro qué piensa: “ Manu es único, el jugador más único con el que he jugado . Y era tan único que Pop [por Gregg Popovich] no sabía qué hacer con él en sus primeros dos años. Fue muy valioso como base ver las caras de Pop después de sus pases, porque Manu tenía dos tipos de pases: el sencillo, del que todos después hablaban y eso fue increíble y los que iban directamente a los hinchas en las tribunas, esos eran los que le encantaban a Pop… ”, dijo Parker, y el auditorio explotó en carcajadas.

Y con un absoluto manejo del escenario, Parker volvió a captar la atención de todos cuando fue el tiempo de hablar de Duncan: “Creo que todos lo saben, pero volveré a decirlo: Timmy no me habló en mi año de novato. La gente piensa que estoy loco, pero es la verdad. A Timmy no le gustan los franceses, no le gusta mi acento francés ”, dijo el ex base Spurs y las risas se multiplicaron. Y continuó: “Y no me habló hasta que jugué bien en mi año de novato frente a Gary Payton, uno de los ídolos. Recuerdo que me dijo tres palabras: ‘Todos estará bien’”.