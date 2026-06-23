Trae Young firmará una megaextensión de $212 millones con Wizards tras rechazar su opción El estelar armador de 27 años despejó los rumores de la agencia libre y acordó un pacto por cuatro temporadas para liderar el proyecto de Washington junto a Anthony Davis y la próxima primera selección global del Draft 2026.

La gerencia de los Washington Wizards ha decidido pisar el acelerador a fondo en su proceso de reestructuración. Tras meses de especulaciones en el entorno de la liga, el prestigioso insider de ESPN, Shams Charania, confirmó que el cuatro veces All-Star Trae Young tiene la firme intención de firmar una extensión de contrato por cuatro años y 212 millones de dólares para convertirse en la piedra angular de la franquicia capitalina de cara al futuro previsible.

El movimiento generó altas dosis de suspenso en los días previos, luego de que Young decidiera declinar su opción de jugador de 49 millones de dólares para la venidera campaña. Aunque los pasillos de la NBA se inundaron de rumores que lo colocaban vistiendo otra camiseta en la agencia libre, el base ha dejado en claro su compromiso con el proyecto que Dawkins está edificando en el Distrito de Columbia.

Rompiendo la maldición de la irrelevancia

Para una fanaticada que aún arrastra el sabor amargo de contratos sumamente cuestionados en el pasado reciente —como las millonarias extensiones otorgadas a Bradley Beal, Kyle Kuzma y Jordan Poole—, un desembolso de esta magnitud genera opiniones divididas. Gran parte de los analistas preferían que la organización mantuviera un perfil bajo y apostara por un desarrollo orgánico a través de las elecciones del Draft; sin embargo, la directiva de los Wizards dejó en claro que se ha cansado de la intrascendencia en la Conferencia Este.

Young, quien llegó a Washington el pasado mes de enero mediante un traspaso desde Atlanta, disputó apenas cinco compromisos con los Wizards debido a problemas de aclimatación, promediando:

Puntos por partido: 15.2 PPG

15.2 PPG Asistencias por partido: 6.2 APG

6.2 APG Efectividad de campo: Un superlativo 59.5% de acierto en sus tiros.

Un tridente de lujo para el Capital One Arena

La multimillonaria inversión en el base responde a una estrategia macro de la gerencia de Washington. Los Wizards planean edificar un quinteto sumamente competitivo a corto plazo, entregándole las llaves de la ofensiva a Young —quien se coronó como el rey de asistencias de la NBA en la temporada 2024-25— para que alimente en la pintura al estelar pívot Anthony Davis.

Por si fuera poco, la química de este núcleo se potenciará de inmediato esta misma semana, ya que las esferas de la lotería favorecieron a Washington para retener el codiciado Pick Número 1 global del Draft de la NBA 2026. Si el gerente general Will Dawkins ha leído la pizarra de forma correcta, la llegada de la joven promesa universitaria junto al binomio Young-Davis sacará finalmente a los Wizards de la sombra y los posicionará como contendientes de peso en el exigente Este.