¡Tragedia en Oklahoma! Se rompe la pieza clave del Thunder y el “Fantasma de las Lesiones” acecha el título ¿Se acabó el sueño del "Back-to-Back"? El Oklahoma City Thunder está viviendo una verdadera pesadilla en estos Playoffs. Justo cuando Shai Gilgeous-Alexander nos daba un susto con la mano, ahora es Jalen Williams, el motor del equipo, quien sale cojeando hacia el camerino agarrándose el "hamstring". El diagnóstico preliminar tiene a todo el mundo con el corazón en la boca. ¿Es mala suerte o es que el físico les está pasando factura a los campeones? ¡En RD ya sabemos que sin JDub, la loma se pone muy alta!

En el baloncesto de la NBA, puedes tener todo el talento del mundo, pero si la salud no te acompaña, el anillo se te escapa de los dedos. Eso es lo que está sintiendo el Oklahoma City Thunder en carne propia. Durante el Juego 2 contra los Phoenix Suns, la tragedia golpeó en el tercer cuarto cuando Jalen Williams, conocido cariñosamente como “JDub”, abandonó el partido tras una jugada que dejó a todo el Paycom Center en silencio sepulcral.

El momento del colapso: “Me dio el tirón”

Faltando poco más de seis minutos para cerrar el tercer periodo, Williams atacó el aro para una bandeja, falló, y al caer empezó a cojear de inmediato, agarrándose la parte posterior de su pierna izquierda. No hubo que ser médico para entender lo que pasaba; en la siguiente posesión, le dio una falta intencional a Devin Booker y, con un gesto de dolor evidente, le gritó al banco: “Left hammy” (el isquiotibial izquierdo).

Lo polémico aquí es el historial médico de Williams. Durante la temporada regular, JDub se perdió casi dos meses por problemas en el isquiotibial derecho. Ahora, como si fuera una broma de mal gusto del destino, se le rompe la otra pierna. ¡Increíble!

¿Puede el Thunder sobrevivir sin su “X-Factor”?

Antes de salir, Williams estaba dando un recital de baloncesto: 19 puntos y 4 asistencias con un 7 de 11 de campo en apenas 23 minutos. Era el hombre que mantenía a raya a los Suns mientras Shai lidiaba con su propio dolor. Aunque el equipo lo calificó como “cuestionable” para regresar, todos los que sabemos de este negocio entendemos que con un historial de desgarros, verlo de nuevo en esta serie sería un milagro.

¿Se les acabó el “swing”?

En los colmados de Santo Domingo y Santiago, el debate ya se encendió: ¿Es este el fin de la dinastía joven de OKC? Sin Williams, la ofensiva pierde su segunda espada más importante y el peso que cae sobre los hombros de Shai Gilgeous-Alexander es inhumano.

La pregunta para la peña es obligatoria: ¿Tienen los Suns el camino libre para eliminar al campeón o aparecerá un héroe inesperado en Oklahoma? ¡Recojan, que el panorama se puso color hormiga para el Thunder!