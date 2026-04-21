¿Traición o Respeto? KAT se rinde ante CJ McCollum tras la humillante caída de los Knicks en el Madison ¡Arde Nueva York! Lo que parecía una fiesta en el Garden terminó en velorio. Los Hawks silenciaron la Gran Manzana con un CJ McCollum en modo "asesino" y Karl-Anthony Towns no tuvo más remedio que reconocer la derrota. ¿Se le está escapando la serie a los Knicks de las manos? ¡En el patio ya se armó el debate sobre el colapso neoyorquino!

Si usted pensaba que los Knicks de Nueva York iban a caminar tranquilos en esta serie, el lunes por la noche recibió un baño de realidad de los que duelen. En un Madison Square Garden que pasó de la euforia al silencio sepulcral, los Atlanta Hawks se robaron el Juego 2 con una victoria 108-107 que ha dejado a los fanáticos con el grito al cielo.

Y como si la derrota no fuera suficiente, nuestro Karl-Anthony Towns (KAT), con toda la sinceridad del mundo (o quizás demasiada para algunos), se quitó el sombrero ante el verdugo de la noche: CJ McCollum.

El “Show” de McCollum y el respeto de KAT

CJ McCollum no fue a Nueva York a figurear; fue a trabajar. El veterano se despachó con 32 puntos, repartió 6 asistencias y metió los canastos que queman cuando la bola pesaba una tonelada. Al terminar el encuentro, Towns —quien terminó con 18 puntos y 8 rebotes— fue tajante:

“Cuando llegó el momento de la verdad, CJ McCollum encestó tiros dificilísimos y hay que dar crédito a quien lo merece. Es un tremendo jugador y lo ha sido por mucho tiempo en esta liga”.

Para muchos dominicanos que siguen a KAT con la bandera en alto, estas declaraciones son puro “fair play”, pero para el exigente público de Nueva York, suena a resignación tras un colapso inexplicable.

El desastre del último cuarto: ¿Dónde estaban los Knicks?

¡Es que no se puede creer! Los Knicks tenían una ventaja cómoda de 14 puntos, pero en el cuarto período se les “cerró el aro” de una forma patética. Atlanta les metió un parcial de 28-15 en los últimos 12 minutos. Mientras McCollum abusaba, tipos como Jonathan Kuminga (19 puntos desde el banco) ayudaban a enterrar las esperanzas neoyorquinas.

¿Viene una “pela” en Atlanta?

La serie se muda ahora a la casa de los Hawks empatada 1-1. Los Knicks, que se sentían favoritos, ahora tienen que ir a un territorio hostil sabiendo que dejaron escapar una oportunidad de oro. Si KAT y compañía no ajustan la defensa sobre McCollum, el viaje a Atlanta podría convertirse en una pesadilla de la que no despierten.

La pregunta en el colmado es una sola: ¿Tienen los Knicks el “corazón” para remontar esto o McCollum ya les tomó la placa? ¡El Juego 3 viene con candela el 23 de abril!