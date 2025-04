Tyler Herro y el desplome del Heat La decepcionante actuación que marcó la eliminación de Miami.

29/04/2025 · 09:31 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escolta de Miami terminó con apenas cuatro puntos en el partido más importante de la temporada, generando duras críticas de los aficionados y dejando al descubierto los serios problemas estructurales de la franquicia.

En la noche que debía marcar una remontada o al menos un acto de resistencia, el Miami Heat se desplomó de forma estrepitosa ante los Cleveland Cavaliers en el Juego 4 de la primera ronda de los Playoffs 2025. Y en el centro de las críticas se encuentra una figura que, desde la salida de Jimmy Butler por lesión, había asumido —o pretendido asumir— el liderazgo del equipo: Tyler Herro.

En 31 minutos sobre la cancha del Kaseya Center, Herro registró apenas cuatro puntos, un rebote y una asistencia, con un desastroso 1 de 10 en tiros de campo y 1 de 9 en triples. Lo más alarmante: su única canasta del encuentro llegó en el primer cuarto, símbolo de una noche oscura que selló no solo la derrota, sino una eliminación por barrida (0-4) que deja muchas interrogantes de cara al futuro de la franquicia.

De promesa a señal de alarma

Herro, quien alguna vez fue considerado la joya del futuro en Miami tras su explosión en la burbuja de 2020, ha sido objeto de evaluaciones mixtas desde entonces. Su talento es incuestionable, pero su inconsistencia en momentos clave vuelve a generar dudas sobre si puede ser la figura central de un equipo con aspiraciones reales al título.

La ausencia de Jimmy Butler era una oportunidad para que Herro brillara y demostrara que está listo para el siguiente paso. En lugar de eso, su actuación en Juego 4 desató una tormenta en redes sociales. Los fanáticos no tardaron en reaccionar con sarcasmo y decepción:

“Tyler ‘necesito a Jimmy para ganar’ Herro.” “Dijo que no se iban a ir 0-4 solo para hacer esto.” “Bam y Herro son jugadores All-Star. No son y nunca serán superestrellas.” “Imaginen que este sea el mejor jugador de su equipo.”

Un Heat sin alma ni puntería

La pobre actuación de Herro se enmarcó dentro de un contexto general de colapso. El equipo lanzó apenas 36% en tiros de campo, un paupérrimo 20% en triples, y 60% desde la línea de libres. Para empeorar las cosas, Miami perdió el balón en 19 ocasiones, permitiendo a Cleveland dominar en ambos lados del balón.

De los pocos rescatables del partido estuvo Nikola Jovic, quien lideró al equipo con 24 puntos y cinco rebotes, seguido de Bam Adebayo (13 puntos, 12 rebotes). Pero su esfuerzo fue insuficiente ante un Cavs agresivo y disciplinado, que no dejó lugar a la duda desde el salto inicial.

¿Y ahora qué?

La eliminación deja al Heat frente a una encrucijada. La versión 2025 de Miami demostró depender demasiado de la figura de Butler y no haber desarrollado una estructura sólida para competir sin él. La profundidad de la plantilla fue insuficiente, los refuerzos no estuvieron a la altura, y figuras como Andrew Wiggins o Pelle Larsson no lograron marcar diferencias.

Tyler Herro, por su parte, tendrá que enfrentar un verano largo y cargado de presión. Con un contrato importante y expectativas de liderazgo, su desempeño genera dudas no solo sobre su capacidad para liderar, sino sobre si su lugar debe seguir siendo en Miami.

El Heat deberá decidir si reconstruye a su alrededor o si finalmente acepta que Herro, a pesar de su potencial, no es el heredero natural del trono que alguna vez ocuparon Wade, LeBron o Butler.