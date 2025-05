Tyronn Lue insiste en mantener a Kawhi Leonard y James Harden juntos Los Clippers ante un futuro incierto tras la dolorosa eliminación.

04/05/2025 · 07:42 AM

A pesar de la decepcionante derrota ante los Nuggets en el Juego 7, el entrenador Tyronn Lue cree que una temporada completa con Kawhi Leonard y James Harden saludables aún puede dar frutos. Sin embargo, la dura realidad sugiere que el tiempo podría estar en contra de los Clippers.

La temporada de los Los Angeles Clippers terminó con una sensación amarga y un mensaje agridulce por parte de su entrenador. En un Juego 7 ante los campeones Denver Nuggets, el equipo angelino fue barrido con autoridad 120-101, en lo que fue un reflejo de sus inconsistencias y vulnerabilidades acumuladas durante toda la campaña.

Tras ganar 18 de sus últimos 21 partidos en temporada regular, los Clippers llegaban a los playoffs con impulso. Incluso forzaron el séptimo juego con una contundente victoria en el sexto encuentro. Pero el esfuerzo fue efímero. Denver, liderado por la magia de Nikola Jokic y la agresividad de Jamal Murray, impuso condiciones rápidamente con una racha de 15-0 en el tercer cuarto que sentenció el partido.

En la conferencia post-partido, Tyronn Lue eligió el camino de la esperanza:

“James (Harden) tuvo que cargar con mucho esta temporada con Kawhi ausente por 45 juegos. Hizo un gran trabajo manteniéndonos competitivos. Y Kawhi, cuando volvió, mostró confianza en su rodilla. Tenerlos juntos toda una temporada sería tremendo”, expresó el entrenador.

¿Una visión optimista o una negación de la realidad?

Lue no se equivoca al valorar el contexto físico y anímico de sus dos figuras. Kawhi Leonard, cuya salud ha sido el tema más recurrente de su carrera en la última década, no ha podido jugar con consistencia. James Harden, por su parte, ha dejado momentos brillantes, pero su desempeño en instancias clave ha vuelto a ser objeto de críticas.

En ese decisivo Juego 7, Harden apenas anotó 7 puntos con un pálido 2 de 8 en tiros de campo. Leonard sumó 22 unidades, pero claramente estaba superado ante un Denver que lo asfixió defensivamente.

La desconexión en los momentos cruciales

El partido comenzó con promesas. Los Clippers incluso cerraron el primer cuarto arriba 26-21. Pero la ofensiva colapsó en el segundo periodo, donde los Nuggets explotaron con 37 puntos, y el tercer cuarto fue un derrumbe: un parcial de 15-0 dejó claro quién tenía hambre de avanzar. El dominio en los tableros (46-36), en puntos en la pintura (54-42) y en oportunidades de segunda oportunidad (22-10) reflejó un equipo de Denver más físico, más concentrado y más determinado.

¿Y ahora qué?

El presente de los Clippers plantea interrogantes que van más allá de Lue, Leonard y Harden. El proyecto ha sido costoso, ambicioso, y aún no ha llegado a unas Finales de la NBA. La apertura del nuevo Intuit Dome no ha sido acompañada de resultados deportivos. Y el reloj no se detiene.

Ambos jugadores están por encima de los 33 años, y aunque aún tienen calidad, su margen de mejora es limitado. El temor es real: ¿están condenados a ser un equipo competitivo pero no contendiente?

El dilema de la continuidad

Tyronn Lue apuesta por la estabilidad y el tiempo juntos como fórmula para competir. Pero en una Conferencia Oeste que no da tregua, donde surgen nuevos contendientes y donde los campeones vigentes no ceden terreno, confiar en una dupla envejecida podría ser más una muestra de fe que de lógica.

Los Clippers deben tomar decisiones estratégicas: ¿mantener el núcleo actual esperando salud y cohesión? ¿O empezar a considerar un cambio de rumbo más profundo que incluya reconstrucción o traspasos?

La derrota ante Denver no solo eliminó a los Clippers de los playoffs, también los obligó a mirar al espejo. Tyronn Lue no oculta su deseo de ver a Kawhi y Harden juntos, sanos y comprometidos. Pero el margen de error se agota, y los resultados exigen algo más que buenas intenciones.

El futuro de la franquicia pende de un hilo fino entre la lealtad a sus estrellas y la urgencia de redirigir su rumbo antes de que la ventana de oportunidad se cierre por completo. ¿Estarán los Clippers listos para tomar decisiones difíciles en el verano? La respuesta marcará su destino.