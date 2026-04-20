¡Siéntense y busquen algo de beber, porque lo que vimos anoche en San Antonio fue algo de otro planeta! Victor Wembanyama, el “Alien” que tiene a la NBA de rodillas, decidió que su primer partido de playoffs no sería para “tantear”, sino para dar una verdadera pela. Los Spurs de San Antonio aplastaron a los Portland Trail Blazers 111-98, logrando su primera victoria en postemporada desde el lejano 2017.
Borrando a las leyendas: El heredero de Duncan
Lo de “Wemby” no tiene nombre. Con apenas 22 años, el francés se despachó con 35 puntos, incluyendo un asombroso 5 de 6 desde la línea de tres puntos. Pero lo que hizo estallar el Frost Bank Center no fueron solo los números, fue la falta de respeto al tiempo: superó a nada más y nada menos que a Tim Duncan con la mayor cantidad de puntos en un debut de postemporada en la historia de la franquicia.
En primera fila, el propio Duncan y David Robinson no podían hacer otra cosa que sonreír y aplaudir. Hubo una jugada en el primer cuarto donde Wembanyama cruzó la cancha entera, dribló como un base de 6 pies y terminó la jugada con una elegancia que dejó a los veteranos en shock. ¡Ese muchacho mide 7’4″ y juega como si estuviera en una partida de videojuego!
Mente de asesino: “Job’s not finished”
Pero lo que realmente lo hace viral no es su físico, sino su cabeza. Mientras todo San Antonio gritaba su nombre y celebraba como si hubieran ganado el campeonato, Wembanyama enfrió el ambiente con una madurez que asusta. Al estilo de Kobe Bryant, soltó una frase lapidaria: “Fue una gran victoria, pero el trabajo no está hecho”.
Acompañado por un De’Aaron Fox que repartió juego como un maestro y el empuje de Stephon Castle, este equipo de los Spurs ha pasado de ser “los niños nuevos” a ser una amenaza real. Muchos decían que la falta de experiencia les pesaría, pero Wembanyama juega como si llevara diez años en estas instancias.
Para los dominicanos que amamos el baloncesto de la NBA, este es el momento de elegir bando. Si Portland no encuentra una forma de frenar a este gigante que tira como escolta y defiende como centro, esta serie se va a ir por la vía rápida. ¡El futuro ya llegó y habla francés!