Las Finales de la NBA de 2026 presentarán un choque histórico a partir de este miércoles en el Frost Bank Center, reviviendo la emblemática serie por el campeonato de 1999 entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York. Mientras la escuadra texana viene de superar una exigente batalla de siete compromisos ante el Thunder de Oklahoma City, el conjunto de la Gran Manzana llega enrachado con once victorias consecutivas tras barrer a los Cavaliers de Cleveland.
Aunque los reflectores apuntan de forma natural a las superestrellas Victor Wembanyama y Jalen Brunson, el analista de ESPN, Zach Kram, ha señalado que el verdadero enfrentamiento a seguir en la serie será el duelo directo entre Brunson y el joven defensor Stephon Castle.
La astucia de Brunson frente al despliegue físico de Castle
El emparejamiento táctico promete ser un ajedrez sobre la cancha debido a las marcadas diferencias y virtudes en los estilos de juego de ambos armadores principales:
- La carta de presentación del novato: El base de los Spurs, Stephon Castle, cuenta a su favor con la ventaja en estatura, atletismo y capacidad defensiva. El joven jugador viene de registrar una actuación sobresaliente al limitar al dos veces MVP, Shai Gilgeous-Alexander, a un bajo 41 por ciento de efectividad en los tiros de campo durante las finales de la conferencia.
- El dominio del base neoyorquino: Jalen Brunson ha comandado una eficiencia histórica para los Knicks en esta postemporada. Durante la serie regular frente a San Antonio, el estelar zurdo castigó a la defensa contraria con un promedio de 26.0 puntos, 4.0 rebotes y 7.6 asistencias por encuentro, liderando a su equipo a ganar dos de los tres enfrentamientos directos, incluyendo la final de la Copa NBA.
- Los registros del oponente: En esos mismos compromisos de la fase regular, Castle aportó a la causa de los Spurs una media de 11.0 unidades, 4.3 capturas y 7.6 pases para anotación, demostrando que puede sostener el ritmo en las dos mitades de la cancha.
El peso de la historia y las sequias en juego
La serie al mejor de siete encuentros no solo determinará al monarca de la actual campaña, sino que representa la oportunidad de quebrar largas ausencias en la cima del baloncesto mundial. Los Spurs de San Antonio intentarán alzar el trofeo Larry O’Brien por primera vez desde su última coronación en el año 2014, mientras que los Knicks de Nueva York saltarán al tabloncillo con el objetivo de terminar con una prolongada sequía de campeonatos que arrastran desde la temporada de 1973.