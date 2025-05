Un triunfo que cuesta caro: Warriors golpean primero, pero pierden a Curry “Sin Curry, pero con corazón”: Jimmy Butler alaba al ‘mejor jugador’ de los Warriors en medio de una lucha titánica.

07/05/2025 · 09:10 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Golden State se llevó un importante triunfo en el Juego 1 ante los Timberwolves sin su máxima estrella, Stephen Curry, quien sufrió una lesión en el primer cuarto. Jimmy Butler no tardó en dejar claro cuán vital es el base para las aspiraciones del equipo en estos playoffs.

El Juego 1 de la serie entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves fue una batalla de desgaste, una guerra física y emocional que dejó más dudas que certezas a pesar de la victoria de los de la Bahía por 99-88. Lo que debió ser una celebración terminó teñido por la incertidumbre: Stephen Curry, el alma del equipo, abandonó el partido en el primer cuarto tras sufrir una lesión en el tendón de la corva.

A sus 37 años, Curry no solo sigue siendo la cara de los Warriors, sino también el motor de cualquier posibilidad real de campeonato. Su salida del juego fue un golpe devastador al corazón del equipo. Sin embargo, el plantel supo reaccionar, liderado por un Jimmy Butler que empieza a consolidar su rol como veterano líder en esta nueva etapa de su carrera en Golden State.

Butler y su grito de guerra: “Steph es nuestro mejor jugador”

Tras la victoria, Butler no quiso enfocarse en su propio desempeño, ni en la proeza de ganar como visitantes, sino en lo que realmente importa para el grupo: la salud de Stephen Curry. En entrevista con TNT, Butler fue contundente: “Queremos a Steph de vuelta, eso está claro. Es difícil jugar sin ese hombre. Pero vinimos a hacer lo que teníamos que hacer y nos llevamos uno en la carretera. Steph es nuestro mejor jugador, y el juego es mucho más fácil con él en la cancha.”

Las palabras de Butler no fueron diplomáticas, fueron una declaración de principios. A pesar de que los Warriors ganaron, lo hicieron con un sistema forzado, rotando a once jugadores y ensamblando combinaciones poco convencionales para sobrevivir sin su líder natural.

Una victoria con carácter… y advertencia

El mérito de Golden State fue su entrega defensiva. Superaron a los Timberwolves en los tableros (51-41) y los obligaron a un pobrísimo 17.2% desde la línea de tres puntos (5 de 29). Con un ritmo lento y físico, lograron arrastrar el juego a su terreno, uno que les favorece sin Curry: una pelea de pesos pesados en los últimos asaltos, donde cualquier punto se celebra como oro.

Pero el mensaje es claro: ese tipo de batallas no se pueden ganar muchas veces sin Steph. La defensa puede ser feroz, la rotación puede ser profunda, pero la magia del base estrella es insustituible en momentos decisivos. Por eso, el resultado del próximo examen médico de Curry marcará no solo la estrategia del Juego 2, sino quizás el destino completo de la serie.

¿Puede Golden State resistir sin su faro ofensivo?

Jimmy Butler y compañía deberán mantener esa intensidad mientras esperan noticias positivas sobre la lesión de Curry. Las distensiones en el tendón de la corva son traicioneras y no se curan de un día para otro. Si Curry no juega el próximo encuentro, los Warriors necesitarán replicar el esfuerzo colectivo del Juego 1 y confiar en que Minnesota no ajuste su puntería desde el perímetro.

Los Timberwolves, con figuras como Anthony Edwards y Rudy Gobert, no volverán a lanzar tan mal. Golden State tendrá que presentar otra actuación impecable en defensa, controlar el ritmo y evitar que el partido se convierta en un show atlético, terreno en el que Minnesota es superior.

El liderazgo silencioso de Curry… y el rugido de Butler

Lo que quedó claro es que, incluso desde el banquillo, Curry influye. Su sola presencia, su liderazgo silencioso, mantiene en vilo a sus compañeros y al rival. Y mientras se recupera, Jimmy Butler ha asumido el micrófono y la espada, declarando lo que todos en la organización saben: sin Steph, no hay campeonato. Pero mientras haya corazón y defensa, Golden State no se dará por vencido.

Esta serie apenas comienza, pero ya dejó su primer gran titular: los Warriors ganan sin Curry, pero no respiran hasta que vuelva.