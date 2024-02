Vasilije Micic se da brillo, ¿signicara que su futuro será brillante? El doble MVP de la Euroliga, Micic por fin se ha puesto en el lugar que merece y ha demostrado ante el ojo público porque es uno de los mejores.

Vasilije Micic es un jugador de baloncesto de nacionalidad serbia con una altura de 1.91 metros que ha participado en la competición de básket conocida como Euroliga, en esta misma competencia ha sido condecorado como MVP (Most Value Player, que traducido al español sería Jugador Más Valioso) en un total de dos ocasiones, también cabe resaltar que en este torneo participó por parte del equipo Anadolu Efes Spor Kulübü, un grupo de origen turco proveniente de la ciudad de Estambul, esta escuadra es considerada uno de los mejores equipos en cuanto al baloncesto se refiere en la historia del basquetbol de nacionalidad turca. Como muchos ya han de saber Micic el anterior verano del memorable año 2023, firmó un contrato valuado en 23 millones de dólares por el plazo de tres años con la sorprendente agrupación de Oklahoma, así es estamos hablando sobre los Oklahoma City Thunder, uno de los escuadrones más potentes de la NBA (National Basketball Association), podemos afirmar que Vasilije tomó una buena decisión al de concebir un contrato con los Thunder. Aunque Micic ha demostrado con anterioridad ser un total genio con la pelota este tras su llegada a la tierra de la libertad quedo tras bambalinas, por decirlo de otra forma no había hecho una todavía una participación que se pueda resaltar y vivía a la sombra de otros baloncestistas muy buenos como Shai Gilgeous-Alexander, que le dejaban muy pocos chances de dar gala de sus habilidades, pero todo este tiempo de vivir en la oscuridad por parte de Vasilije se acabaron ya que en estos tiempos cuando el mercado estaba abierto, bueno prácticamente a un día de cerrar el mercado fue transferido al equipo conocido como Charlotte Hornets, un equipo quizás no tan resaltable como los Thunder pero aún con las capacidades para dar a luz de que tiene mucho potencial por mostrar, pues bien como iba diciendo Micic fue traspasado a este particular grupo y en su primer partido con este equipo logró encestar 18 puntos y 9 asistencias en 26 minutos de juegos, colocándose de ese modo como una pieza fundamental de los Hornets en la victoria contra la agrupación conocida como Memphis Grizzlies.

Al parecer el traslado a los Hornets de Micic es quizás su punto inicial para comenzar su ascenso hacia las montañas más altas, y por ende a partir de esta destacada victoria muy probablemente empezara a escalar puestos en la NBA, sin duda alguna lo que tenga que ofrecer este impresionante jugador de nacionalidad de serbia es algo que dejará expectante a todo el público.