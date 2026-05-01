¡Vergüenza histórica! Los Knicks borran del mapa a los Hawks con una paliza de 51 puntos Atlanta se despide de los playoffs de la peor manera posible: una humillación 140-89 en su propia casa. "Fue una noche terrible", admitió el equipo tras la eliminación.

¡Apaga y vámonos! Lo que se vivió anoche en el State Farm Arena no fue un juego de baloncesto, fue un abuso. Los New York Knicks no tuvieron piedad y le pasaron el rolo a los Atlanta Hawks con un marcador de espanto: 140-89. Con esta derrota de 51 puntos, una de las peores en la historia de los playoffs, Atlanta empaca sus maletas y se va de vacaciones con la cabeza baja.

Un inicio de “falsa esperanza”

La noche empezó con un triple de Nickeil Alexander-Walker que puso a la gente a gozar con un rally de 9-0. Pero esa fue la única alegría para los Hawks. A partir de ahí, los Knicks encendieron la aplanadora y llegaron a sacar una ventaja de hasta 61 puntos. ¡Sesenta y uno! Para que tengan una idea, al medio tiempo la pizarra decía 83-36. Una diferencia que ni en un juego de “guáyiga” se ve tan feo.

Emociones a flor de piel y expulsiones

La frustración se apoderó de Atlanta. En el segundo cuarto, los ánimos se calentaron tanto que Dyson Daniels y Mitchell Robinson terminaron a los puñetazos cerca de los fanáticos en primera fila. ¿El resultado? Ambos para la calle expulsados. Pero ni ese “corrientazo” de adrenalina sirvió para que los Hawks reaccionaran; el equipo siguió “fuñido” y sin encontrar el aro.

Voces desde el naufragio

Quin Snyder (Coach): “Es difícil procesar ese marcador al medio tiempo. Fue duro, pero tenemos que ser hombres y aceptar esto”.

Nickeil Alexander-Walker: “Lo único que quería era que respondiéramos de alguna forma, por respeto a la ciudad y a mis compañeros. Perdimos, y lo digo como un hombre”.

Jalen Johnson: “Esto es una experiencia de aprendizaje. Somos un grupo joven y vamos a crecer a partir de este dolor”.

El cierre de una temporada con sabor amargo

Aunque los Hawks quieren enfocarse en lo que lograron durante el año, esta paliza de 51 puntos va a ser difícil de olvidar para la fanaticada. Fue el primer rodeo como líderes para jóvenes como Johnson y Alexander-Walker, y vaya forma de recibir el bautismo de fuego. Los Knicks demostraron que están en otro nivel de físico y ejecución, dejando a Atlanta con más preguntas que respuestas.

¿Ustedes creen que los Hawks deben desmantelar el equipo después de este “palo” de 51 puntos o es solo parte del crecimiento de los muchachos? ¿Se pasaron los Knicks de “abusadores” o así es que se juega en la postemporada?