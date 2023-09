Victor Wembanyama confirma que estará en París 2024 Una de las grandes promesas de la NBA dirá presente en los Juegos Olímpicos en los que Francia será local

Así es. El flamante número 1 del draft de la NBA, Victor Wembanyama, estará presente en los Juegos Olímpicos con la selección de Francia; y no solo eso, sino que deja claro que si va es únicamente para hacerse con la medalla de oro. Después del estrepitoso fracaso de Francia en el Mundial, del que estaba matemáticamente eliminado a los tres días de competición, Victor Wembanyama asegura que irán a por todas en los Juegos Olímpicos.

“Tener un buen desempeño en los Juegos Olímpicos sería una gran historia. Estaré presente en los Juegos Olímpicos y no hay otro objetivo que el oro. La Copa del Mundo fue muy decepcionante, pero no tengo ningún juicio que emitir porque no estuve allí”, comenta en declaraciones recogidas por The Associated Press a poco de comenzar su periplo en la NBA.

El rookie de los San Antonio Spurs, número 1 del Draft, presentaba el documental Un1que, en el que se repasa su carrera y sigue su última temporada con los Metropolitans 92. Durante la rueda de prensa, aseguró su disponibilidad en la cita de 2024 tras perderse el torneo de este verano. Siendo París además la sede del torneo olímpico, los esfuerzos se concentrarán en subir a lo más alto del cajón.

“Vi el Mundial y el resultado fue muy decepcionante. Pero no estoy preocupado. Creo que esto no altera la oportunidad de hacer algo grande en París el año que viene. Podemos pelear por el oro sin problemas si nos lo proponemos”, aseguró el pívot que es una de las mayores esperanzas de la NBA actualmente.

Lo cierto es que para los franceses se trata de unas olimpiadas especiales, ya que tienen lugar en París, ciudad que los acogió hace justo un siglo. Además, y respecto a lo que atañe al baloncesto, el combinado galo llegará con hambre después de ser la gran decepción del Mundial 2023, en el cual cayeron contra todo pronóstico en la primera fase de grupos.

Respecto a la plantilla que pueden llevar a los Juegos, en su momento se habló de la posibilidad de que Joel Embiid les representara una vez obtenida la nacionalidad francesa. Sin embargo, tal narrativa se ha enfriado e incluso se ha hablado de que Estados Unidos intenta convencerle para que juegue con ellos. La pelota está en el tejado del pívot de Philadelphia.