El analista deportivo Jorge Mota encendió el debate en las plataformas digitales al poner en perspectiva el meteórico ascenso de Victor Wembanyama, quien en apenas su tercera temporada en la NBA ha logrado clasificar a los Spurs de San Antonio a las Finales de 2026. Este hito estadístico sitúa al gigante francés en un escenario de precocidad histórica que supera los tiempos de maduración que necesitaron los más grandes íconos del baloncesto mundial para alcanzar su primera serie por el campeonato.
La comparación con figuras de la talla de Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan demuestra el impacto inmediato del pívot de los Spurs, aunque la exigente fanaticada del baloncesto no tardó en recordar otros precedentes legendarios que ponen a prueba este registro.
La comparación con los mitos del baloncesto
El desglose del tiempo requerido por las máximas leyendas de la liga para disputar su primera Final expone la magnitud de lo conseguido por la joven estrella de Texas:
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El registro de Wembanyama: El pívot francés alcanza la última instancia del torneo en su tercer año de carrera profesional (2026).
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La ruta de Kobe y LeBron: Tanto Kobe Bryant con los Lakers de Los Ángeles en el año 2000, como LeBron James arrastrando a los Cavaliers de Cleveland en la temporada de 2007, requirieron de cuatro campañas completas en la liga para optar por el trofeo Larry O’Brien.
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La maduración de Jordan: Considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan tuvo que batallar durante siete temporadas con los Bulls de Chicago antes de acceder a sus primeras Finales en la campaña de 1991.
El contraataque de los aficionados en las redes sociales
La publicación generó una inmediata ola de réplicas por parte de los seguidores del baloncesto, quienes matizaron la métrica del analista trayendo a colación otros nombres históricos de impacto inmediato y cuestionando el desenlace final de las carreras:
Los referentes de la precocidad: Los usuarios de las plataformas recordaron los casos de Magic Johnson, quien disputó las Finales y se coronó MVP en su primera temporada de novato; Dwyane Wade, quien alcanzó la gloria en su tercer año; y Tim Duncan, el histórico pilar de los propios Spurs que levantó el campeonato en su segunda campaña en la liga.
Calidad sobre velocidad: Otro sector de los fanáticos enfocó el debate en el resultado final de las trayectorias, señalando que llegar rápido no garantiza el éxito, y recordando que, a pesar de la tardanza inicial de Jordan, nadie ha logrado superar su récord perfecto de seis campeonatos ganados en seis Finales disputadas.