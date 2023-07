¡Sin piedad con Wembanyama! Las burlas de los fans llueven tras su debut en la Summer League El debut de Victor Wembanyama en la Liga de Verano con los San Antonio Spurs fue bastante decepcionante, por decir lo menos, y los críticos de la NBA no se abstuvieron de señalarlo. El fracaso épico del novato de los Spurs en el debut tiene a los fanáticos trolleándolo.

La primera canasta de Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs en la Liga de Verano de la NBA fue perfecta, aunque su siguiente intento de tiro no lo fue. Wemby tuvo una buena oportunidad de anotar cuando se encontró debajo de la canasta con el balón al principio de su enfrentamiento con los Charlotte Hornets. Teniendo en cuenta su tamaño de 7 pies y 5 pulgadas, todos pensaron que fue un balde fácil para él después de que superó a su defensor.

Los fanáticos no podrían estar más equivocados. En un error épico bastante hilarante, Wembanyama estropeó su volcada para sorpresa de todos los asistentes.

Si bien Wemby mostró destellos de brillantez que lo convirtieron en la selección número 1 en el Draft de la NBA de 2023, con ocho rebotes, tres asistencias y cinco bloqueos contra los Charlotte Hornets, sus problemas ofensivos fueron claros. Disparó 2 de 13 desde el campo, incluido 1 de 6 desde lo profundo.

Naturalmente, tanto los expertos como los fanáticos de la NBA expresaron su preocupación por el desempeño de Wemby. El comentarista de FOX Sports, Skip Bayless, señaló que no estaba impresionado, y gran parte del Tuitósfera tenía sentimientos similares.

“La mejor forma en que puedo describir el debut en la liga de verano de Victor Wembanyama es que fue incómodo de ver . Pero compraré cualquier acción de Wemby que se venda esta noche”, escribió Tim MacMahon de ESPN.

Sin embargo, algunos mostraron comprensión por Wembanyama, y ​​Molly Morrison de Bleacher Report lo dijo mejor: “Yo literalmente diciendo ‘¡está bien!’ en voz alta cuando Wembanyama falló su primer par de tiros porque no puedo imaginar tener esa cantidad de presión a los 19 “.

Aquí hay más reacciones al debut de Wembanyama, con muchos simplemente burlándose de él por su actuación:

Los que miraban desde casa no pudieron evitar trolearlo. Varios fanáticos recurrieron a Twitter para reírse a expensas de Victor Wembanyama, y ​​muchos bromearon diciendo que ahora está arruinado por eso. Algunos también dijeron que simplemente es demasiado alto para su propio bien.

Bromeó un fanático, dijo: “Yo. Si me bloquean por el borde”.

Un tercer fan dijo hilarantemente: “Llorando, es demasiado alto”. Otro compartió el mismo sentimiento, señalando. “Sus brazos son demasiado largos, lmao, eso es una locura”.

Por supuesto, Wembanyama no será perfecto en su primer juego. Después de todo, solo tiene 18 años, y todavía hay mucho trabajo por hacer para que esté listo para la NBA. No estará en la Liga de Verano si no tiene nada que mejorar en su juego.