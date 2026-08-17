El retiro de Russell Westbrook modificó los planes de los Washington Wizards, pero no su intención de incorporar experiencia a una plantilla que pretende dejar atrás los últimos puestos de la Conferencia Este. La franquicia habría trasladado ahora su atención hacia DeMar DeRozan, veterano seis veces All-Star que podría convertirse en una pieza importante dentro de un proyecto que empieza a reunir nombres de mucho peso.

Washington había mostrado interés en Westbrook durante el verano e incluso, según Marc Stein, llegó a ofrecerle un contrato de dos temporadas. Sin embargo, el base rechazó los términos o el papel que le planteaba la organización y decidió poner punto final a su carrera.

Con esa alternativa descartada, los Wizards parecen haber identificado rápidamente otro objetivo.

Stein reportó que Washington ha mostrado interés en DeRozan, al igual que Miami y Denver, en una búsqueda que refleja la intención de la franquicia de sumar experiencia a su núcleo joven.

DeRozan puede llenar un vacío importante

El alero de 36 años viene de disputar las últimas dos temporadas con los Sacramento Kings, que lo dejaron libre en julio.

Aunque ya no se encuentra en el punto máximo de su carrera, DeRozan continúa ofreciendo algo que Washington necesita: capacidad para crear ofensiva por sí mismo y experiencia para asumir responsabilidades en momentos importantes.

Ese elemento puede resultar especialmente valioso en una plantilla que tiene como una de sus grandes apuestas al joven AJ Dybantsa, seleccionado en el pasado draft.

La presencia de jugadores veteranos alrededor de una promesa de ese calibre puede ayudar a que la organización no tenga que colocar toda la responsabilidad sobre sus jugadores jóvenes desde el primer día.

Un Washington mucho más ambicioso

La posible llegada de DeRozan también debe analizarse dentro de una transformación mayor.

Los Wizards ya incorporaron a Trae Young y Anthony Davis durante la pasada fecha límite de traspasos, mientras que la selección de Dybantsa elevó todavía más las expectativas alrededor del proyecto.

Si finalmente DeRozan se incorpora, Washington tendría un grupo con una combinación poco habitual de juventud, experiencia y talento individual.

Young puede asumir la creación desde el perímetro; Davis aporta presencia interior y capacidad defensiva; Dybantsa representa la apuesta de futuro; y DeRozan podría funcionar como un anotador veterano capaz de aliviar la presión sobre todos ellos.

El desafío, por supuesto, será convertir nombres importantes en un equipo funcional.

La clave no será solo el talento

Washington puede tener más argumentos que en temporadas anteriores, pero eso no significa automáticamente que esté listo para competir por los primeros puestos del Este.

La llegada de DeRozan tendría sentido precisamente porque los Wizards necesitan algo más que talento joven: necesitan jugadores que sepan cómo manejar partidos, administrar posesiones y responder cuando el desarrollo de los jóvenes atraviese dificultades.

DeRozan puede aportar esa experiencia.

También existe una cuestión de encaje. Un jugador acostumbrado durante buena parte de su carrera a tener un alto volumen ofensivo tendría que encontrar el equilibrio entre seguir siendo protagonista y permitir que Young, Davis y los jóvenes del equipo tengan sus propios espacios.

Si Washington logra resolver esa convivencia, el veterano podría convertirse en una pieza mucho más importante que la simple contratación de un jugador experimentado.

El retiro de Westbrook, por tanto, no dejó a los Wizards sin plan. Más bien parece haber acelerado una búsqueda que ya estaba sobre la mesa.

DeRozan representa ahora la posibilidad de agregar otra figura veterana a un equipo que parece decidido a dejar de reconstruirse eternamente y comenzar a competir.

La gran pregunta será si esa acumulación de talento puede traducirse finalmente en victorias.