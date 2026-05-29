Hay jugadores que cambian equipos. Hay jugadores que cambian ligas. Y hay jugadores que cambian el deporte.

Victor Wembanyama pertenece a la tercera categoría.

Desde que los San Antonio Spurs lo seleccionaron en el Draft de 2023, el francés de 2.24 metros ha sido comparado con LeBron James, Hakeem Olajuwon, Kevin Durant y Kareem Abdul-Jabbar. Pero lo que hace a Wemby verdaderamente único es que tiene el potencial de alcanzar ese nivel de grandeza mientras redefine lo que es posible para un prospecto de su perfil físico.

El físico que desafía las leyes de la física

A 2.24 metros de altura, Wembanyama tiene una coordinación, fluidez y control sobre su cuerpo que simplemente no debería existir en un hombre de su estatura. Las personas de su altura frecuentemente tienen problemas de balance, falta de reflejos o dificultad para controlar movimientos precisos.

Wemby desafía todo eso.

Su control se debe en parte a la importancia que le da al aspecto mental del juego. El francés medita antes de los partidos para mantener su mente y su cuerpo lo más conectados posible — algo fundamental para un atleta de su tamaño. Es humilde, entiende su rol en el equipo y apoya a sus compañeros en cada momento. Pero también es consciente de lo bueno que es — y de que forma parte de algo más grande que él mismo.

El impacto en la cancha: los números que lo dicen todo

En su primera postemporada, Wemby ya se consolidó como uno de los jugadores más impactantes de la liga. El número más revelador de todos:

Cuando Wembanyama está en la cancha: los Spurs tienen un diferencial de +17.3 puntos

Cuando no está: el diferencial cae a -0.3

Una diferencia de 17.6 puntos entre tener y no tener a Wemby en el parquet. Un número que no tiene precedentes para un jugador de su edad en la historia de los playoffs.

El impacto económico: de $2 mil millones a $4.4 mil millones

Pero el impacto más grande de Wemby va mucho más allá de lo que hace dentro de la cancha.

En 2022 — el año antes de que fuera seleccionado — el valor de la franquicia de los San Antonio Spurs fue valuado en $2 mil millones. En el tercer año de la carrera de Wembanyama, ese valor se duplicó hasta alcanzar los $4.4 mil millones.

Un crecimiento de $2.4 mil millones en tres años. Directamente atribuible a la presencia de un solo jugador.

El contrato que viene: $251 millones — o más

Actualmente, Wemby tiene un contrato de novato por cuatro años valuado en $55.17 millones. Pero el 6 de julio podrá firmar una extensión — y los números proyectados son históricos:

Extensión base: 5 años / $251 millones — la más grande para un novato en la historia de la NBA

5 años / — la más grande para un novato en la historia de la NBA Con incentivos: hasta $301 millones si gana MVP, Defensor del Año u honores de All-NBA

La expansión global: 817 millones de visualizaciones en una semana

Antes de la llegada de Wemby, los Spurs disputaban apenas 4 partidos en televisión nacional por temporada. Desde su primera temporada, ese número subió a más de 19 partidos por año.

El punto más alto de su impacto global llegó con el evento “Spurs Week Paris” — donde San Antonio jugó dos partidos ante los Pacers de Indiana en el Accor Arena de París. Los resultados:

Los dos partidos más vistos de la NBA en Francia hasta la fecha

hasta la fecha Boletos agotados en menos de 24 horas

Aficionados de 53 países compraron entradas

compraron entradas Durante esa semana, Wemby fue el segundo jugador de la NBA más visto en redes sociales con 817 millones de visualizaciones

El jugador que la NBA esperaba

La NBA lleva años buscando su próxima superestrella global — alguien que trascienda el deporte y conecte con audiencias en todos los continentes. Con Wembanyama, la liga encontró exactamente eso.

Un jugador que desafía la física dentro de la cancha. Un fenómeno económico fuera de ella. Y apenas tiene 22 años.