Wembayanma va con todo, su deseo de ser novato del año se hará realidad El milagroso novato francés nuevamente se da a lucir en su último partido, cada paso que da lo lleva a estar más cerca del premio al “Novato del Año”.

Ni siquiera la agrupación conocida como Oklahoma City Thunder pudieron hacer algo; nuevamente el diamante en bruto proveniente de la agrupación los San Antonio Spurs que tiene su cuartel general en San Antonio, Texas volvió a lucirse en un partido de la NBA (National Basketball Association) y en esta ocasión fue en el partido de Spurs contra Thunder, obviamente de la gema preciosa que le falta mucho por pulir de la que estamos hablando es la joven promesa de 2.24 metros de altura, el baloncestista de 20 años de edad de nacionalidad francesa, el único e inigualable Victor Wembayanma y como ya muchos deben de saber este es considerado uno de los jóvenes jugadores de baloncesto con más potencial a futuro en este ámbito deportivo.

Pues bien ya es hora de ir al meollo del asunto y discutir acerca de lo que ha hecho Wembayanma en esta ocasión, bien en este tan aclamado partido el ya mencionado fue una ficha fundamental para obtener la victoria frente a los Thunder provenientes de la ciudad de Oklahoma con una puntuación de 132-118, obviamente siendo los San Antonio Spurs los beneficiarios del número ganador, podemos afirmar con toda seguridad que Victor fue la estrella de este encuentro sucedido, ayer, jueves 29 de febrero, superando de esa forma a su rival por el galardón al “Novato del Año”, el baloncestista de nacionalidad estadounidense que tiene una altura de 2.16 metros y una edad de 21 años, Chet Thomas Holmgren que junto a Wembayanma comparten la marca de los 150 bloqueos.

Echándole el ojo al desempeño del francés podemos observa que este sumó al marcador 28 puntos, realizó 13 rebotes, llevó a cabo 7 asistencias, firmó 5 tapones y además hizo 2 robos, no hay que decir nada más para darnos cuenta que el MVP (Most Value Player) de este tremendo encuentro que marcó un antes y un después en el historial de los Spurs en esta temporada 2024 de la NBA fue Wembayanma. Cada vez que esplendido baloncestista de nacionalidad francesa aparece en el terreno de juegos solo promete deslumbrar a los espectadores.

Tras ese estupendo encuentro Victor se volvió el primero en realizar 10 rebotes, 5 asistencias, 5 tapones y 5 triples en un solo, además también fue el primero en promediar un margen de 2 robos, 3 tapones y 2 triples por enfrentamiento en un mes. Sin duda todos estos logros acercan cada vez más al francés a obtener el premio al “Novato del Año”, un trofeo que es muy probable que veamos en manos de este destacado atleta que recién está comenzando en el deporte, el futuro de Wembayanma luce extremadamente deslumbrante.