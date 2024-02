Wembayanma y Holmgren al límite, el éxito es el mañana Chet Holmgren ha logrado los 150 bloqueos y Wembayanma posible selecto al premio Novato del Año, ¿habrá algo que los pueda detener?

Los novatos de este año de la NBA (National Basketball Association) son todos unos locos de los logros y lo único que han hecho no es nada más que brillar y darse a destacar, indudablemente estos nuevos atletas prometen ser las nuevas leyendas de la competición de baloncesto, pues bien yendo al meollo del asunto es hora de hablar sobre el logro que han estipulado estos diamantes en bruto que aún les falta mucho por pulir, pero quienes son estos dichosos diamantes, se tratan de nada más ni nada menos que el baloncestista de nacionalidad francesa con una altura de 2.24 metros y una edad de 20 años, Victor Wembayanma y el jugador de baloncesto nacido en los Estados Unidos con unos 21 años de edad y una estatura de 2.16 metros, Chet Thomas Holmgren, dos más que asombrosos deportistas que han hecho historia durante su naciente trayectoria durante esta temporada 2024 de la NBA. Por su parte Holmgren de los Oklahoma City Thunder ha logrado la hazaña de realizar 150 bloqueos, una magnifica proeza que ha hecho que se una al selecto grupo de jugadores de basket que han llevado a cabo este tipo de éxito, donde se pueden encontrar a Wembayanma y otros destacados baloncestistas como son las leyendas vivas de Shaquille O’Neal y Alonzo Mourning, dos increíbles ex-baloncestistas que han logrado marcar sus nombres en los anales de la historia del basquetbol.

En el caso de Victor como se mencionó anteriormente también logró la marca de los 150 bloqueos, pero no solo eso, he de añadir que ha alcanzado el record de las 150 asistencias y el de las 75 canastas, unas hazañas ya bien conocidas perpetradas por el distinguido basquetbolista francés, no obstante el tema en cuestión por el que se está hablando hoy sobre Wembayanma no son estos logros, sino lo que han traído estas proezas con ella hacia el francés y es que por causa de su impresionante desempeño y sus marcadas hazañas ha sido elegido como candidato al premio “Novato del Año de la NBA” un galardón otorgado solo a las estrellas nacientes en el deporte, y obviamente si Victor sigue mostrando resultados como los que ha impuesto con anterioridad es un total hecho que consiga el trofeo mencionado y el obtenerlo significaría un buen ascenso en su carrera vespertina ya que muy pocos han conseguido este premio.

Tanto Victor Wembayanma como Chet Holmgren muestran tener un futuro brillante en la NBA, claro está que su futuro se mantendrá resplandeciente mientras sigan mostrando éxitos como los aquí presentados.