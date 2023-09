¿World Champions de qué? Estados Unidos cae ante Alemania en el Mundial 2023 Los europeos jugaron un partidazo y serán finalistas de la Copa del Mundo ante Serbia. Estados Unidos vuelve a quedarse sin título en la previa de un Juego Olímpico.

El Mundial de Baloncesto 2023 tenía una guardada para los libros de historia. A la derrota de Canadá ante Serbia, se suma otro golpazo FIBA a la NBA. Alemania culminó la hazaña y mantuvo su invicto venciendo a Estados Unidos 113-111 para convertirse en finalistas de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. El partido por el título será cien por ciento europeo entre germanos y balcánicos. Duro golpe para un equipo norteamericano que vuelve a ceder poderío en un Mundial, al igual que hace cuatro años.

Un partido espectacular, fuera de lo común, y en el que los teutones primero aceleraron y después mantuvieron el pulso cuando la bola quemaba. Una media distancia de Schröder, un triple de Obst. Las claves de una noche histórica. Estados Unidos había mostrado flaquezas en su derrota ante Lituania, pero la excusa de la comodidad por haber logrado la clasificacion antes fue el motivo elegido para justificar la derrota. Eso, y la efectividad en el triple de los bálticos que metieron todo lo que tiraron. Pero esta vez no hubo excusas.

Una nueva lección recibió Estados Unidos. Otro baño de realidad. O de humildad. Porque los germanos se lo dieron en su propio terreno. Antes a los NBA había que ganarles jugando a otra cosa, no entrando en su ritmo ni haciendo partido de mucha anotación. Hoy Alemania demostró que también se les puede ganar en lo suyo.

Alemania lo hizo. Claro, es un equipazo. El único invicto de este torneo. Ya había impactado en el Europeo pasado, siendo medalla de bronce y ahora ratificó. Tiene algunos NBA de mucha jerarquía, como Schroder, Theis, Bonga y Wagner, pero bastante más. Andreas Obst, un escolta que estuvo en fuego, terminó como el goleador de la semi con 24 puntos. Un segundo tiempo brillante. Voigtmann, Thiemann y el otro Wagner. Adentro, con sus cuatro grandes, dominaron, con un imponente Theis (21 y 7). Esta vez Schroder jugó para el equipo (9 asistencias), tras un cruce de cuartos muy malo, y el resto cumplió su rol.

Otro fracaso estrepitoso de Estados Unidos. De sus entrenadores consagrados que parecen no preparar los juegos De sus jugadores que cancherean, no defienden, no les interesa entender el juego FIBA. Creen que, con su apabullante talento ofensivo, les alcanza. Y otra vez se dieron cuenta que no. En el Mundial anterior fueron séptimos, ahora se quedaron afuera de la final. Está claro que, si no traen a todos los mejores, no ganan. Y está claro que el campeón de la NBA no es campeón del mundo. Campeón del mundo es ser campeón del Mundial. Otra vez no lo será.