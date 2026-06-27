Yaxel Lendeborg recibe calurosa bienvenida de la afición de los Warriors Las nuevas promesas de Golden State presenciaron el triunfo de las Valkyries en el Chase Center. Lendeborg, pieza de sangre dominicana y pick número 11 del Draft, empieza a conectar con su nueva casa.

La identidad y el sentido de pertenencia ya se empiezan a respirar en San Francisco. Los dos más recientes activos reclutados por los Golden State Warriors en el Draft de la NBA 2026, los novatos Yaxel Lendeborg y Lajae Jones, vivieron su primera experiencia oficial con la fanaticada de la Bahía al asistir como espectadores de lujo al compromiso de la WNBA entre las Golden State Valkyries y el Atlanta Dream.

Durante el transcurso del reñido encuentro, la producción del estadio enfocó a ambos drafteados en la gigantesca pantalla de video (videoboard), provocando que la grada del Chase Center estallara en una calurosa y sonora ovación de bienvenida. Los jóvenes talentos se mostraron sonrientes y agradecidos ante el primer contacto con el exigente público que apoyará cada una de sus jugadas a partir de la próxima campaña al lado del legendario Stephen Curry.

El perfil de las nuevas joyas de Golden State

La llegada de estas dos piezas ha despertado un enorme entusiasmo en el cuerpo técnico liderado por Steve Kerr, debido a las proyecciones y perfiles que arrastran desde el baloncesto universitario:

Yaxel Lendeborg (Pick #11 – Primera Ronda): El versátil alero de 6 pies 9 pulgadas arriba con etiqueta de estrella tras proclamarse campeón nacional de la NCAA y Jugador del Año de la conferencia Big Ten con los Michigan Wolverines. Con sangre dominicana corriendo por sus venas gracias a sus padres, Lendeborg promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias, destacando por una descomunal envergadura de 7-3 que le permite defender múltiples posiciones en la duela.

Lajae Jones (Pick #54 – Segunda Ronda): Formado en las filas de los Florida State Seminoles, Jones es un escolta/alero de 6 pies 7 pulgadas con gran capacidad para la creación de tiros perimetrales. Viene de firmar medias de 12.7 puntos y 5.7 rebotes en el exigente circuito colegial.

Espectáculo en la duela y próximos pasos

Los novatos no solo disfrutaron del ambiente, sino también de un gran espectáculo deportivo. Las locales Valkyries vencieron con un dramático 78-75 al Atlanta Dream para hilvanar su segunda victoria consecutiva en noches consecutivas, gracias a una espectacular ráfaga de 13 puntos consecutivos en el último cuarto por parte de la estelar Gabby Williams, quien finalizó la noche con 16 unidades.

El descanso para Lendeborg y Jones será sumamente corto, ya que la gerencia confirmó que ambos están listos para reportar a los entrenamientos y vestir por primera vez la camiseta azul y oro en pista de manera competitiva durante el California Classic y la tradicional NBA Summer League en julio. El camino en el profesionalismo apenas comienza, pero San Francisco ya los adoptó como parte de la familia de los Warriors.