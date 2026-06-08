10 candidatos estelares para sacudir la fecha límite de cambios en 2026 Un análisis profundo de los 10 principales candidatos a ser cambiados antes de la fecha límite del 3 de agosto de 2026 en las Grandes Ligas.

El comisionado Rob Manfred ha seleccionado estratégicamente el lunes 3 de agosto para bajar el telón de las negociaciones, aprovechando una jornada ligera de apenas ocho compromisos en el calendario para minimizar el caos en los rosters. Aunque ya se registró el primer movimiento de consideración con el envío del receptor Patrick Bailey a los Guardians, las verdaderas bombas atómicas de la industria se están cocinando en los despachos de los equipos vendedores.

A continuación, analizamos las piezas más cotizadas y los escenarios de cambio que paralizarán el negocio del béisbol en las próximas semanas:

1. Tarik Skubal (LHP, Tigers)

El desplome vertical e inmediato de los Tigres de Detroit ha transformado lo impensable en una realidad inminente: el cambio de su as y dos veces ganador del premio Cy Young luce más probable que nunca. Skubal, quien se encuentra ultimando los detalles de su rehabilitación tras someterse a una cirugía de codo NanoScope, está programado para regresar a la Gran Carpa a mediados de junio, otorgando una ventana perfecta para que los contendientes evalúen su salud antes de vaciar sus granjas.

Al ser un agente libre cotizado al término del año, es un secreto a voces en la industria que Detroit no complacerá las exigencias económicas de su agente, Scott Boras. Si los felinos asumen el rol de vendedores, piezas como Casey Mize, Gleyber Torres e incluso el histórico Justin Verlander (si opta por buscar un último anillo) podrían hacer las maletas.

Destinos potenciales: Bravos, Dodgers, Yankees, Padres, Blue Jays y Cubs. Si Detroit absorbe parte de los $9 millones restantes de su salario, conjuntos de mercados pequeños como los Rays, Athletics y Brewers entrarían en la subasta.

2. Freddy Peralta (RHP, Mets)

La desastrosa zafra de los Metropolitanos obligará a la oficina de Queens a poner en vitrina a su abridor estrella de alquiler. Peralta no posee el cartel de Skubal, pero representa un brazo confiable de primera línea que jamás se salta una apertura, acumulando en sus primeras 13 salidas una sólida efectividad de 3.55 con 68 ponches. El hecho de que solo se le deban cerca de $3 millones al momento de la fecha límite lo convierte en la alternativa económica más atractiva del mercado. Junto a él, el relevista Clay Holmes —pese a su fractura de pierna— podría ser cambiado debido a su inminente agencia libre en 2027.

Destinos potenciales: Los mismos perseguidores de Skubal, sumando a los Diamondbacks, White Soks y los Cubs, quienes ya han iniciado sondeos exploratorios.

3. Aroldis Chapman (LHP, Red Sox)

El “Misil Cubano” arrastra una mística envidiable en la fecha límite: las dos veces que ha sido canjeado en verano (2016 a los Cubs y 2023 a los Rangers), terminó levantando el trofeo de la Serie Mundial y dejando piezas de élite a cambio en sus antiguas franquicias. A sus 38 años, el zurdo sigue intocable sobre la lomita con una impresionante efectividad de 0.51 y 23 abanicados en 17.2 entradas. Su pacto contempla una opción de $13 millones para 2027 que se activará si completa 40 episodios este año. Ante la anemia ofensiva de Boston, el relevista derecho Sonny Gray y el patrullero Jarren Duran también podrían estar disponibles.

Destinos potenciales: Un regreso con los Cubs o un desembarco en los Pirates o Mariners.

4. Sandy Alcántara (RHP, Marlins)

Los Marlins de Miami se enfrentan a una encrucijada de “ahora o nunca”. Si traspasan al derecho quisqueyano este verano, el comprador se asegura su brazo para dos postemporadas completas (asumiendo que se ejecute su opción de club de $21 millones para 2027). Alcantara ha lucido saludable tras su cirugía Tommy John, facturando 75.1 entradas de labor, pero ha mostrado dificultades para descifrar a los bateadores zurdos y su velocidad de rotación ya no iguala los picos de su año de Cy Young. Con todo y eso, su capacidad para garantizar seis episodios cada cinco días tiene un valor inmenso en la liga.

Destinos potenciales: Equipos que planifiquen estar en la pelea absoluta tanto en este año como en el 2027, tales como los Orioles, Cardinals, Astros y Reds.

El resto del Top 10 en la mira de la industria

5. Ryan Jeffers (C, Twins): Batea para un sólido .295 con 7 vuelacercas, pero su reciente cirugía de hamate enturbia las ofertas. Los equipos suelen ser reacios a cambiar de receptor titular a mitad de año debido a la complejidad de aprender un nuevo cuerpo de lanzadores. Destinos: Padres y Rays lucen como los únicos encajes reales ante las receptorías blindadas del resto de los contendientes.

6. Taylor Ward (OF, Orioles): En una MLB con escasez dramática de guardabosques derechos con poder, Ward (quien batea para .254 con un destacado OBP de .404) es una joya de alquiler ideal ante el estancamiento de Baltimore [cite: There is a paucity of right-handed hitting outfielders throughout baseball right now. …Taylor Ward, a rental who hit 36 homers in 2025 and has been hovering around a .400 on-base percentage in 2026, could be a very hot commodity… (Muestra .254 BA y .404 OBP en la ficha)]. Destinos: Phillies (urgidos de un bate derecho para proteger a Harper y Schwarber), Guardians, Padres y Braves.

7. Robbie Ray (LHP, Giants): Aunque Luis Arráez es la pieza obvia de alquiler en San Francisco, su tremendo encaje podría derivar en una extensión. Ray ha batallado con los cuadrangulares este año, pero su techo como abridor número 2 o 3 llamará la atención si los Gigantes subsidian parte de los $8 millones restantes de su contrato. Destinos: Diamondbacks, Cubs y Padres.

8. Antonio Senzatela (RHP, Rockies): Su exitosa reconversión al bullpen —sumando tres millas de velocidad a su recta y combinando un nuevo cutter con su sinker— lo ha transformado en un relevista de alto apalancamiento sumamente cotizado. Destinos: Absolutamente todos los contendientes, con especial énfasis en Yankees, Cubs y Pirates.

9. Jeremy Peña (SS, Astros): Un escenario hipotético pero matemáticamente viable. Peña es cliente de Scott Boras, será agente libre tras la zafra de 2027 y Houston tiene un historial conocido de dejar marchar a sus estrellas perimetrales (Correa, Springer, Bregman). Ante un mercado invernal desértico en las paradas cortas, la gerencia de los Astros podría escuchar ofertas si el paquete incluye pitcheo controlado y un prospecto para el campocorto. Destinos: Guardians, Padres, Rays, Tigers, Yankees y Dodgers.

10. Prospectos de Jardines de los Dodgers: Con las praderas del equipo grande totalmente blindadas (Tucker, Hernández, Pages) y Ohtani inamovible como designado, la directiva de Los Ángeles posee un exceso de talento en las menores con Josué De Paula, Eduardo Quintero, Mike Sirota y Zyhir Hope copando los ránkings de Baseball America. Utilizar esta profundidad como moneda de cambio para tapar los huecos de la intermedia o robustecer el pitcheo con miras al tricampeonato es la jugada lógica de la oficina azul. El peor escenario para el resto de las Mayores sería ver a Andrew Friedman colocando estas piezas sobre la mesa de Detroit para amarrar los servicios de Tarik Skubal.